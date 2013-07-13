خطوات صبغ الشعر في المنزل

هل تريدين تغيير لون شعرك بالطَّريقة والوقت الذي ترغبين فيه من دون الخضوع لساعات الانتظار الطَّويلة التي قد تواجهك في مراكز التجميل؟!

"سيِّدتي نت" يقدِّم لك أسهل طريقة لصبغ الشَّعر بنفسك، وفي منزلك، وفي الوقت والمكان اللذين تريدينهما، وفي ما يلي:

الأدوات:

1.صبغة للشَّعر

2.إناء بلاستيكي

3.مشط بلاستيكي

4.غطاء الشَّعر البلاستيكي

5. بلسم مغذٍّ للشَّعر

ـ قومي بشراء اللون الذي ترغبين فيه. لكن يجب مراعاة لون شعرك الأصلي عند شراء لون الصبغة. ولأنَّ معظم سيِّدات الخليج يمتاز شعرهنَّ بأنَّه أسود اللون، ففي هذه الحالة خذي بعين الاعتبار أنَّ نتيجة اللون النهائيِّة ستكون داكنة بدرجتين أكثر من اللون المرسوم على علبة الصبغة.

ـ ادهني أذنيك وحواف رأسك بالفازلين أو أيّ مرطِّب للوجه، لحماية بشرة وجهك من مكوِّنات الصبغة.

ـ اخلطي مكوِّنات علبة الصبغة سويّاً، ثمّ ضعي علبة اللون في الإناء البلاستيكيّ أولاً، وابدئي بإضافة الأكسجين، وادمجيهما جيدًا.

ـ مشِّطي شعرك جيداً، وقسِّميه إلى خصال متفرقة.

*يفضَّل أن يكون الشَّعر دهنيّاً وغير مغسول لثبات الصبغة بصورة أفضل.

ـ ابدئي بأخذ القليل من الصبغة بواسطة طرف المشط، وضعيها على الخصلة السفليَّة من شعرك، املئيها بالصبغة، ثم مشطيها بالمشط؛ لضمان توزيع اللون على كامل الخصلة.

ـ تابعي وضع الصبغة على شعرك، خصلةً تلو الأخرى، من أسفل الشَّعر حتى الأعلى.

ـ عند الانتهاء، اجمعي شعرك سويّاً، ثمّ قومي بتمشيطه برفق، مع تجنُّب تمشيطه بقوَّة حتى لا يتمزَّق.

ـ ارفعي شعرك وثبّتيه بواسطة مشبك الشَّعر، وغطيه بواسطة غطاء الشَّعر البلاستيكيّ لمدَّة 20 دقيقة.

ـ أزيلي الغطاء البلاستيكيّ للتأكُّد من تغيُّر لون الشعر. وإذا لم يتمّ تغيير اللون إلى اللون الذي ترغبين فيه، أعيدي تغطية شعرك، واتركيه لمدَّة 10 دقائق أخرى.

ـ اغسلي شعرك جيداً بالماء مرّة، ثمّ بالشامبو مرّتين، وأخيراً بالبلسم المغذِّي مرّة.

ـ حافظي على شعرك المصبوغ ودلّليه بحمّامات الكريم مرتين أسبوعيّاً