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محافظ بورسعيد يلتقي شباب جامعات مصر علي الشاطئ

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محافظ بورسعيد

محافظ بورسعيد

المراسل: جمال نوفل

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مهرجان الرياضات الشاطئية لطلبة وطالبات الجامعات المصرية والكليات المتخصصة لعام 2016/2017، والذي أقيم علي شاطئ المحافظة تحت رعاية اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد .

وقدم “الغضبان” الشكر الي المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة علي الدعم الكبير للمحافظة من الوفود الرياضية والأفواج الشبابية التي تأتي الي المحافظة، وكذلك إقامة أكبر قرية أوليمبية علي مساحة 130 فدان تضم العديد من الملاعب ومعسكرات التدريب لتكون نواة لاستقبال بورسعيد للبطولات الدولية العالمية .

ورحب “الغضبان”، بطلاب الجامعات علي أرض المحافظة، مشيرًا الي أن تلك البطولات تعمل علي زيادة أواصر الود والتقارب بين شباب مشيرا بان الرياضة هي غذاء الروح والعقل وتعمل علي غرس الانتماء في نفوس الشباب لانها تنقي الذهن.

ووجه “المحافظ”، الدعوة الي طلبة الجامعات لزيارة منطقة شرق بورسعيد للتعرف على الطبيعة علي مايجري من مشروعات عملاقة تتم لتقود مصرنا الغالية الي التنمية والتقدم.

 

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