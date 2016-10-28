بالصور.. محافظ بورسعيد يوجه بتطوير حديقة السلام

المراسل: جمال نوفل

أصدر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، توجيهاته الي حي شرق بالبدء الفوري في تطوير ورفع كفاءة حديقة السلام وفتحها للجمهور بعد تجهيزها بشكل لائق ومناسب.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها محافظ بورسعيد، رافقه خلالها المهندس كامل ابو زهرة السكرتير العام للمحافظة والمهندسة عزة الزغبي رئيسة حي الشرق .

ووجه “المحافظ” بسرعة البدء في التطوير خاصة أن الحديقة تقع في منطقة يتردد عليها معظم المواطنيين أثناء التنزة، كما وجه بسرعة الانتهاء من عمل مخطط للمنطقة المحيطة بالحديقة وإزالة جميع اسوارها .

كما أصدر “المحافظ” تعليماته الي جميع الأحياء ومدينة بورفواد بالاهتمام بالحدائق وزيادة المسطحات الخضراء والصيانة الدورية لها.