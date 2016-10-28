بالفيديو.. سياسي: «روسيا» تدعى بأنها لا ترغب في تدخل خارجي بـ «سوريا»

قال المحلل السياسي السوري، سامر خليوي، إن روسيا تدعي أنها لا تريد أي تدخل خارجي في الأزمة السورية، إلى جانب الحديث المستمر من جانبهم بأن الحسم سياسي وليس عسكريا، ولكن كل مايحدث على الأرض يثبت عكس ذلك.

وأضاف خليوي، خلال حواره لقناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي علاء الشيخ، أن موسكو تستخدم القوة العسكرية على الأرض السورية إلى جانب التدخل المستمر من جانب إيران، بالإضافة إلى إدخال طهران في المعادلة السورية عن طريق إشراكها في اجتماع موسكو الثلاثي.

وأوضح أن التنسيق مابين روسيا والنظام السوري لم يتوقف على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية، ولكن هناك منعطف خطير حالي بعد مايسمي بالتوافق الأمريكي الروسي، والآن يوجد تصعيد على الأراضي السورية، من جانب روسيا باستخدام أدواتها من الحرس الثوري الإيراني والميليشيات العراقية.