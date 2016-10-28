مدير أمن الشرقية: اجتمعت بالعمد والمشايخ لدورهم المهم بالمنظومة الأمنية

قال اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إنه عقد إجتماعا اليوم، مع 750 من العمداء ومشايخ البلد ومشايخ الخفراء، ب9 مراكز شرطة بشمال الشرقية، وذلك لدورهم الهام في تحقيق المنظومة الأمنية.

وأضاف " طبلية" في تصريح صحفي خاص ل" اليوم السابع " أن الإجتماع بالعمداء وشيوخ الخفراء يعد الأول من نوعه، وأن الهدف منه توعيتهم بالظروف الأمنية الداخلية والخارجية التي تتعرض لها البلاد.

وشدد مساعد وزير الداخلية، علي العمداء وشيوخ البلد بضرورة التواصل مع المواطنين، والعمل علي حل مشاكلهم، وإخطار الأجهزة الأمنية، بأي معلومات عن أي عناصر غريبة تقيم بالقري وسرعة التعاون مع رجال الأمن في إجراءت ضبط المحكوم عليهم والهاربين من السجون، والتواصل مع القيادات الأمنية بشكل مستمر.