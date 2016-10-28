أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشاعرة / نور عبد الله ... قصيدة " البطولة " في حب والدها -
السفيرة عزيزة - الشاعرة / نور عبد الله ... قصيدة رائعة عن الإرهابيين -
السفيرة عزيزة - الشاعرة / نور عبد الله ... قصيدة في حب النبي عليه الصلاة والسلام -
رسميًا.. الرئاسة تعلن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب -
زوجان ينجبان توأماً من حيوانات منويه مجمدة لمدة 26 عاماً -
بالفيديو- أول نفق للسفن في العالم ...تعرف على التفاصيل -
براءة توفيق عكاشة من تهمة إهانة "الداخلية" -
محافظ السويس يعقد اجتماعًا لمناقشة خطة رصف طريق السويس - الإسماعيلية -
مدير أمن الغربية الجديد لـ"مصراوي": كردونات على بُعد 150 مترًا من الكنائس -
بالصور.. براءة توفيق عكاشة من تهمة إهانة "الداخلية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

الإعلامية هبة الجارحي تنضم لأسرة قناة المحور في برنامج «اللمة الحلوة»

Google+ Print
الإعلامية هبة الجارحي تنضم لأسرة قناة المحور في برنامج «اللمة الحلوة» الإعلامية هبة الجارحي تنضم لأسرة قناة المحور في برنامج «اللمة الحلوة»

انضمت الإعلامية هبة الجارحي إلي قناة المحور في برنامج “اللمة الحلوة” في ثوبه الجديد، والتي كانت تقدمه الفنانة مها أبو عوف.

وقالت هبة الجارحي، “البرنامج يعرض يوميًا من الساعة 5 إلي 7 مساءًا ماعدا يومي الخميس والجمعة، والبرنامج يمثل جميع الأسرة ولكنه يختص بالستات تحديدًا، لإنهم يمثلون المجتمع كله”.

وأشارت إلي ان قناة المحور، فضائية محترمة ولها كيانها، بالإضافة إلي انها من أوائل القنوات الفضائية الناجحة التي ظهرت.

وأضافت، انها سعيدة بهذة التجربة خاصة وان هذا البرنامج من نوعية البرامج التي اعتدت تقديمها، وأيضا متحمسة للعمل مع إعلامية قديرة مثل مها عثمان وصديقتها رانيا حمودة.

كما أعربت الجارحي عن سعادتها وتحمسها جدًا للعمل مع فريق محترم ومحترف، مثل فريق عمل المحور، وعلى رأسهم رئيس القناة أشرف عبد المنعم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا