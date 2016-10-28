الإعلامية هبة الجارحي تنضم لأسرة قناة المحور في برنامج «اللمة الحلوة»

انضمت الإعلامية هبة الجارحي إلي قناة المحور في برنامج “اللمة الحلوة” في ثوبه الجديد، والتي كانت تقدمه الفنانة مها أبو عوف.

وقالت هبة الجارحي، “البرنامج يعرض يوميًا من الساعة 5 إلي 7 مساءًا ماعدا يومي الخميس والجمعة، والبرنامج يمثل جميع الأسرة ولكنه يختص بالستات تحديدًا، لإنهم يمثلون المجتمع كله”.

وأشارت إلي ان قناة المحور، فضائية محترمة ولها كيانها، بالإضافة إلي انها من أوائل القنوات الفضائية الناجحة التي ظهرت.

وأضافت، انها سعيدة بهذة التجربة خاصة وان هذا البرنامج من نوعية البرامج التي اعتدت تقديمها، وأيضا متحمسة للعمل مع إعلامية قديرة مثل مها عثمان وصديقتها رانيا حمودة.

كما أعربت الجارحي عن سعادتها وتحمسها جدًا للعمل مع فريق محترم ومحترف، مثل فريق عمل المحور، وعلى رأسهم رئيس القناة أشرف عبد المنعم.