محافظ سوهاج يقرر إغلاق مدرسة بـ«ساقتلة» خوفًا من تعرضها للسيول

مراسل«ONA»:

قرر الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج إغلاق احد المدارس الموجودة بقرية حسن عبيد بمركز ساقلتة، لخطورة موقع المدرسة المجارو للجبل الذى يتعرض لأخطار السيول.

وكلف “المحافظ”، لجان من المتابعة ورئيس المدينة بالمرور على كافة مخرات السيول المتواجدة بنطاق المحافظة بمتابعة الموقف باستمرار والدفع بمعدات الوحدة المحلية للتعامل مع أى موقف طارئ وتلبية احتياجات المواطنين.

وتفقد المحافظ القرى المتضررة من السيول بمركز ساقلتة ” الحاجر ، وعرب بنى واصل ، والجلاوية “، وقال، إن السيول لم تكن قوية، ولم تتسبب فى أى أضرار مادية أو بشرية، ويمكن أن نطلق عليها أمطار غزيرة وليست سيول بالمعني المفهوم، ولكن تقاعس مسئولى الري بالمحافظة تسبب فى تفاقم المشكلة وتراكم المياه فى مكان واحد .

يذكر أن، المحافظ قرر استبعاد وكيل وزارة الرى بسوهاج ووكيل المديرية عن مناصبهم، نظرًا لتقاعسهما عن تنفيذ خطة إعلان حالة الطوارئ والاستعداد لمواجهة السيول، والتى كان قد عقد بشأنها المجلس التنفيذي للمحافظة منذ أيام قليلة.