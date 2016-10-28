محافظ بورسعيد يشيد بدور عمال النظافة في منظومة النظافة

المراسل: جمال نوفل

أشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالدور الكبير والحيوي الذي يقوم به عامل النظافة في المنظومة، موكدًا بأنه يعتبر العنصر الأساسي لنجاح المنظومة علي مستوي المحافظة.

وأشار الي أن المواطن عليه عامل كبير في نجاح تلك المنظومة من خلال التعاون وإلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها، لافتًا الي أن المحافظة تولى إهتمام كبير لمنظومة النظافة سواء الجمع المنزلي أو العمل اليومي الميداني لجمع القمامة .

وأضاف المحافظ، بأنه تم تدعيم المنظومة بالمحافظة بعدد كبير من سيارات الجمع والمكابس واللوادر لتكون إضافة قوية من أجل عودة الشكل والمظهر الجمالي بشوارع بورسعيد، موضحًا أن مصنع تدوير القمامة الذي تم افتتاحه خلال الأيام السابقة سيسهم بصورة كبيرة في الإرتقاء بمستوى النظافة بجميع أنحاء المحافظة، حيث يعمل بطاقة استيعابية 550 طن يوميًا أكثر من المعدل الطبيعي للاستخدام بالمحافظة.