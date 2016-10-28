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سقوط 204 هارب من تنفيذ أحكام قضائية في حملة مكبرة بأسوان

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سقوط 204 هارب من تنفيذ أحكام قضائية في حملة مكبرة بأسوان سقوط 204 هارب من تنفيذ أحكام قضائية في حملة مكبرة بأسوان

ارشيفية

مراسل«ONA»:

شنت المباحث الجنائية في أسوان وإدارة تنفيذ الأحكام حملة مكبرة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية وشملت الجهود ضبط 204 هارب من تنفيذ أحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان .

تمكن الضباط من القبض على هاربين من أحكام جنائية بالسجن في قضايا سرقة بالاكراه والاتجار في المخدرات، كما تمكن ضباط مباحث تنفيذ أحكام من ضبط 91 هارب من جنح الحبس الجزئي ، وضبط 19 هاربًا من جنح الحبس المستأنف.

كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 52 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، و 40 محكوم عليهم في جنح المخالفات بإجمالي مبالغ محصلة حوالي1245 جنيه . تحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط.

وتم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجاري إحالتهم للنيابات المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.

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