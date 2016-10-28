لجنة لتسهيل انتقال الأفراد والبضائع بين الإمارات وعمان

اختتمت صباح أمس أعمال اجتماع اللجنة العليا الإماراتية والعمانية المشتركة في دورتها الـ18 التي انعقدت برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة عن الجانب الإماراتي، فيما ترأس الجانب العماني خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني.

واستعرضت اللجنة المواضيع المدرجة في جدول أعمالها، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة، وفي مقدمتها المواضيع التي تلامس حياة المواطنين والمقيمين في البلدين الشقيقين، لاسيما تلك التي تتعلق بتسهيل الإجراءات في المنافذ الحدودية، ومن أجل تفعيل هذا الجانب تم تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة المواضيع التي يعنى بها الطرفان، ومنها إيجاد الآليات الكفيلة التي تساعد على انسيابية حركة انتقال الأفراد والبضائع بما يؤدي إلى تعظيم المنافع المتبادلة بين البلدين.

وفي ختام أعمال اللجنة العليا الإماراتية العمانية المشتركة تم اعتماد محضر الاجتماع للدورة الـ18 حيث وقعه من الجانب الإماراتي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ومن الجانب العماني خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي.

دعم

وأعرب سمو الشيخ منصور بن زايد في ختام الاجتماعات عن ارتياحه لنتائج أعمال اجتماعات اللجنة المشتركة التي تحظى بدعم من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، وأخيه صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد، اللذين يحرصان دائماً على تعزيز العمل والتنسيق المشترك من أجل الارتقاء بالعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وتعميقها في مختلف المجالات.

كما أعرب سموه عن ثقته بأن نتائج الاجتماعات ستخدم مصالح البلدين لما فيه تقدم ورخاء الشعبين الشقيقين وبما يسهم في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك لدول مجلس التعاون.

وكان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان قد غادر مسقط أمس والوفد المرافق لسموه بعد زيارة للسلطنة استغرقت يومين ترأس خلالها وفد الدولة في اجتماع اللجنة العليا الإماراتية العمانية المشتركة التي اختتمت أعمالها أمس.

وكان في وداع سموه لدى مغادرته خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني رئيس الجانب العماني باللجنة العليا العمانية الإماراتية المشتركة ودرويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية والدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة والدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة دعم التنفيذ والمتابعة.

ورافق سموه خلال الزيارة وفد ضم كلاً من معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية ومعالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل، وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني وفارس بن خلف المزروعي رئيس الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود وعلي بن محمد الكعبي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك والفريق سيف بن عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، ومحمد بن جمعة بوعصيبة مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك ومحمد سلطان سيف السويدي سفير الدولة لدى سلطنة عمان.

تميز

يأتي اجتماع اللجنة العليا الإماراتية والعمانية المشتركة تتويجاً للعلاقات الطيبة بين الإمارات وسلطنة عمان، التي أرسيت دعائمها بنهج قويم ووطدت قواعدها برغبة صادقة نحو مزيد من التعاون البناء على أسس من المصالح المشتركة خدمة للبلدين والشعبين الشقيقين.