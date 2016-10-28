أحمد الشحي: زيارة الشيخ محمد بن راشد شرف كبير لنا

سعادة غامرة ممزوجة بمشاعر الاعتزاز والفخر هي الكلمات التي يمكن أن تلخص شعور والديّ وعائلة الطفلة مهرة الشحي التي تشرفت اليوم بزيارة كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي "حفظه الله"، فما هي إلا ساعات قليلة بعد نشر صحيفة البيان لفيديو تظهر به الطفلة مهرة وهي تردد ببراءة الطفولة مقولة شهيرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد حتى تلقت العائلة الخبر المفرح بترتيب موعد الزيارة.

والد الطفلة أحمد الشحي عبر عن سعادته قائلاً: "لم نتوقع أن ينال هذا الفيديو البسيط الذي نشرناه في الانستغرام هذا الانتشار والصدى الواسع، وكبرت فرحتنا أكثر بعد أن شدت انتباه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وما هي إلا ساعات قليلة حتى تلقينا اتصالاً من مكتب سموه لترتيب موعد اللقاء. فرحتنا كانت غامرة ولا توصف".

يضيف: "تفاعل صاحب السمو وتشريفه لنا يدل على قربه من شعبه، والاهتمام الكبير الذي يوليه بكل مواطن متميز في الدولة". ويشير الشحي إلى أن الشيخ محمد بن راشد وعد بمتابعة الطفلة مهرة وبأن يزورها في مدرستها في المستقبل القريب.

ولفت الشحي إلى أن حسابهم في الانستغرام لم يمض عليه سوى 5 أشهر فقط، يقول: "بعد انتشار الفيديو وانبهار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد به، قفز عدد متابعي حسابنا أكثر من 10 آلاف في يوم واحد، وتجاوز عددهم الـ 60 ألفاً".

السيدة مريم صالح الشرفاء والدة الطفلة مهرة تصف ابنتها بأنها طفلة متميزة وذكية للغاية، وأنها تلفت انتباه كل من يلتق بها، وتضيف: "قمة التواضع أن يزور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بيتنا. وهذه الزيارة ليست غريبة على شيوخنا، فقد اعتدنا منهم قربهم واهتمامهم الكبير بشعبهم".