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وصول قوات الأمن للسيطرة على خصومة ثأرية فى قرية دبركى بالمنوفية

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وصول قوات الأمن للسيطرة على خصومة ثأرية فى قرية دبركى بالمنوفية وصول قوات الأمن للسيطرة على خصومة ثأرية فى قرية دبركى بالمنوفية

ارشيفية

مراسل«ONA»:

تجددت الاشتباكات بسبب خصومة ثأرية فى قرية دبركى التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية.

فيما وصلت قوات أمنية للقرية وتحاول القيادات الأمنية تهدئة المواطنين وامتصاص غضبهم من اجل تهدئة الموقف، وحل المشكلة بين العائلتين.

يذكر أن، القرية كانت قد شهدت واقعة قتل لأحد المواطنين فى رمضان الماضى، وتم التفاوض من أجل حل المشكلة وديا وتم الاتفاق خلال جلسة عرفية على أن يتم إنهاء الخصومة بالدية عبر دفع عقار من العقارات للعائلة التى تسببت فى القتل بالإضافة الى تركهم للقرية، ولكن لم يتم تنفيذ الاتفاق العرفى ولم تخرج العائلة ولم مما أدى الى تجدد المشكلة منذ قليل.

 

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