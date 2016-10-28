موجز أخبار مصر للساعة 6.. مصرع 13 شخصا وإصابة 50 بسبب سوء الطقس

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار المهمة، على رأسها إعلان غرفة عمليات مجلس الوزراء بمركز المعلومات، عن مصرع 13 شخصا وإصابة 50 آخرين بسبب سوء الأحوال الجوية.

أعلنت غرفة عمليات مجلس الوزراء بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن نتائج سوء الأحوال الجوية اعتباراً من صباح أمس الخميس 27 أكتوبر 2016 وحتى اليوم الجمعة 28 أكتوبر 2016، هى مصرع 13 شخصًا و50 آخرين

فظت طالبة بالصف الثانى الإعداى مقيمة بمنطقة الحريرى بمدينة الزقازيق بالشرقية، أنفاسها الأخيرة اليوم الجمعة، بعد قيام شقيقتها الأكبر بخنقها دون قصد.

قررت نوره فاضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، تعليق الدراسة بمدارس رأس غارب، حتى تشكيل لجنة لمعاينة مدارس المدينة التى شهدت سيول خلال اليومين الماضيين.

شهدت أسعار الذهب فى الأسواق المصرية ارتفاعًا جديدًا للمرة الثانية، اليوم الجمعة، حيث سجل عيار 21 مبلغ 610 جنيهًا ليبلغ إجمالى الارتفاع اليوم 40 جنيه بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء.

استقر الرأى داخل مجلس إدارة النادى الأهلي برئاسة محمود طاهر ولجنة الكرة أيضا، على التجديد لعماد متعب مهاجم فريق الكرة الأول موسما واحدا فقط لينتهى عقده مع القلعة الحمراء موسم 2017/2018 للتأكيد على تمسك النادى به

أشاد جمال عبد الحميد، رئيس اللجنة الفنية بنادى الزمالك، بقناة "النهار رياضة" والتقنية التى استخدمتها فى نقل مباريات دورى القسم الثانى "المظاليم"، مؤكداً أن الطريقة التى تم اتباعها لنقل أحداث جميع المباريات المقامة فى وقت واحد وعرضها على الشاشة، فاقت الطريقة الأوروبية.

قالت جريدة LeMonde الفرنسية إن النجم المغربى سعد لمجرد الذى تم اعتقاله بباريس مؤخرا على خلفية اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية، كان تحت تأثير الكوكايين والكحول أثناء ارتكابه الواقعة.

أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم ، عن إدانتها الشديدة لقيام ميليشيا الحوثيين بإطلاق صاروخ باليستي تجاه مكة المكرمة.

كشف استطلاع رأى أمريكى أن فرص فوز هيلارى كلينتون بالانتخابات الأمريكية تصل إلى 92%، مقارنة بمنافسها الجمهورى دونالد ترامب الذى لم تتجاوز الـ8% فقط.

صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية بإنفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع اليوم الجمعة كانت متواجدة على جانب الطريق بشارع جسر السويس بمنطقة عين شمس أثناء مرور أحد الأقوال الأمنية.