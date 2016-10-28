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المياه تعود لـ"طور سيناء" مساء اليوم بعد انقطاع دام 27 ساعة بسبب السيول

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المياه تعود لـ"طور سيناء" مساء اليوم بعد انقطاع دام 27 ساعة بسبب السيول المياه تعود لـ"طور سيناء" مساء اليوم بعد انقطاع دام 27 ساعة بسبب السيول

>جنوب سيناء – فايزة مرسال

 

 

أكد المهندس جمال عبدالصبور نائب رئيس مجلس ادارة شركة مياه شمال وجنوب سيناء ان انقطاع المياه عن مدينة طورسيناء منذ الساعة الواحدة ظهر أمس حتي الآن سببه انقطاع التيار الكهربي في الكابلات عن آبار ومحطات سهل القاع والتي تغذي المدينة كلها.

 

موضحا أن ذلك بسبب السيول وتم إصلاح الكابلات وجاري تغذية جميع الخزانات حتي يبدأ الضخ مرة واحدة لكل أحياء المدينة وأضاف أن المياه ستعود الي طبيعتها في تمام السادسة  مساء اليوم ونفي عبدالصبور ما تردد عن قطع المياه عن المدينة لمدة 4 أيام متتاليه بغرض تطهير الخزانات وقال إن تطهيرها يتم بدون قطع المياه عن المواطنين.

 

 


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