أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشاعرة / نور عبد الله ... قصيدة " ملوك الأرض " -
ازدياد الإقبال في الانتخابات على مقعدي السادات ومصيلحي -
توقيع بروتوكول تعاون بين «الصحفيين» ونظيرتها البحرينية -
وزير الدفاع يفتتح مؤتمر علوم تكنولوجيا الطيران والفضاء -
سيد محمود يعلن استقالته من رئاسة تحرير «القاهرة» -
رسميًا.. البرلمان يوافق على فرض الطوارئ -
«شفاينشتايجر» يرد على اعتذار مورينيو -
«فيفا» يكشف النقاب عن شعار كأس العالم للأندية 2017 -
مستقبل «مونتيلا» مع «الروسونيري» في خطر -
هونتلار يعتزم الرحيل عن شالكه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

تموين الإسماعيلية تداهم مصنع للأحذية ومحل نظارات بدون تراخيص

Google+ Print
تموين الإسماعيلية تداهم مصنع للأحذية ومحل نظارات بدون تراخيص تموين الإسماعيلية تداهم مصنع للأحذية ومحل نظارات بدون تراخيص

اللواء عصام سعد مدير أمن الإسماعيلية

صادرت مباحث بالإسماعيلية، أحذية فى مصنع بدون ترخيص، ونظارات مقلدة لماركات عالمية بمحل فى حملة أمنية .

كان اللواء عصام سعد مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء إبراهيم سلامة مدير مباحث المحافظة بورود معلومات للعقيد ولاء رضوان رئيس مباحث التموين والمقدم عادل الجزار وكيل المباحث بقيام أحد الاشخاص بإدارة مصنع بدون ترخيص لتصنيع الأحذية والنعال ويضع عليها اسماء ماركات عالمية.

وداهمت قوة أمنية المصنع، وضبطت القائم على إدارته ويدعى “عبدالباسط .ع. ا 26 سنة”، وبتفتيش المصنع تم ضبط 750 نعل حذاء أطفال مختلف الالوان والمقاسات، و750 وجه حذاء مختلف الألوان والمقاسات، ومستلزمات تصنيع وإنتاج، و12 شبشب رجالى، و 48 حذاء حريمى صينى الصنع مختلفة الالوان والمقاسات، وماكينة خياطة لزوم تجميع الأحذية.

كما تمكنت القوة الامنية من ضبط ” خالد. س .ع 47 سنة “صاحب محلات لتجارة النظارات بميدان شامبيلون بقسم أول الإسماعيلية لحيازته كمية من النظارات المقلدة والمغشوشة لماركات عالمية، حيث ضبط بحوزته 89 نظارة ماركة مختلفة الأنواع وجميعها مقلدة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بفواتير ومستندات تدل على مصدرها.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بقالو التموين يرفضون استلام حصص الأرز الهندي: «الناس بتشتكي منه»

بقالو التموين يرفضون استلام حصص الأرز الهندي: «الناس بتشتكي منه»

الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً