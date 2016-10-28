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مباحث تموين الإسماعيلية تداهم مصنع للأحذية ومحل نظارات بدون تراخيص

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مباحث تموين الإسماعيلية تداهم مصنع للأحذية ومحل نظارات بدون تراخيص مباحث تموين الإسماعيلية تداهم مصنع للأحذية ومحل نظارات بدون تراخيص

>الإسماعيلية - صبرى غانم

صادرت مباحث بالإسماعيلية أحذية فى مصنع بدون ترخيص، ونظارات مقلدة لماركات عالمية بمحل فى حملة أمنية .  

 

 كان اللواء عصام سعد مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطاراً من اللواء إبراهيم سلامة مدير مباحث المحافظة بورود معلومات للعقيد ولاء رضوان رئيس مباحث التموين والمقدم عادل الجزار وكيل المباحث بقيام أحد الاشخاص بإدارة مصنع بدون ترخيص لتصنيع الأحذية والنعال ويضع عليها اسماء ماركات عالمية.

 

وداهمت قوة أمنية المصنع، وضبطت القائم على إدارته ويدعى "عبدالباسط .ع. ا  26 سنة"، وبتفتيش المصنع تم ضبط 750 نعل حذاء أطفال مختلف الالوان والمقاسات، و750 وجه حذاء مختلف الألوان والمقاسات، ومستلزمات تصنيع وإنتاج، و12  شبشب رجالى، و 48 حذاء حريمى صينى الصنع مختلفة الالوان والمقاسات، وماكينة خياطة لزوم تجميع الأحذية.

كما تمكنت القوة الامنية من ضبط " خالد. س .ع  47 سنة "صاحب محلات لتجارة النظارات بميدان شامبيلون بقسم أول الإسماعيلية لحيازته كمية من النظارات المقلدة والمغشوشة لماركات عالمية، حيث ضبط بحوزته 89  نظارة ماركة مختلفة الأنواع وجميعها مقلدة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بفواتير ومستندات تدل على مصدرها.

 

 

 


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