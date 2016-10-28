ضبط تاجر خزّن قطع غيار سيارات مجهولة المصدر لبيعها بالسوق السوداء

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملات موسعة، استهدفت التجار القائمين على تخزين السلع الاستراتيجية والحيوية، وإعادة بيعها للمستهلك بأسعار مرتفعة.

البداية كانت بورود معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة بقيام " مينا.ع.ع " 28 سنة مدير مخزن قطع غيار سيارات بدون ترخيص بشارع شبرا بتخزين كميات كبيرة من قطع غيار السيارات المقلدة مدون عليها علامات تجارية لشركات سيارات عالمية، وذلك بقصد تحقيق ارباح غير مشروعة .

وأسفرت الحملة عن ضبط المتهم، وعثر بمخزن يملكه على 37560 قطع غيار سيارات عبارة عن ( فلاتر هواء ، بوبينة كهرباء ، فلاتر تكييف ، سيور كاتينة ، طلمبات ، شدادات كاتينة ، أطقم صباب ، كبالن ، اوكسيهات تكييف ، سيور موبينة ) وجميعها مجهولة المصدر، بالإضافة إلى مجموعة من الملصقات والعبوات الفارغة مدون عليها ماركات عالمية مختلفة .

واعترف المتهم بحيازة المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق ارباح غير مشروعة.