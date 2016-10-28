ضبط 4 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات بقرى مركز دمياط

تمكن ضباط مباحث مركز دمياط، برئاسة الرائد محمد سمير، ومعاونوه النقباء خالد حسونة محمود المنصورى وأحمد موسى، من شن حملة موسعة بدائرة مركز شرطة دمياط لضبط الخارجين عن القانون، والتى أسفرت عن ضبط: "إسماعيل .م.ا" 36 عاما عاطل مقيم البصارطة، وضبط بحوزته 12 كيلوجراما من نبات البانجو بقصد الاتجار، وضبط بحوزته سلاح نارى عبارة عن فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار، وتحرر عن ذلك محضر رقم 19632 لسنة 2016 جنايات المركز.

وتم ضبط "هيثم .ع .ا" 21 عاما مقيم الشيخ درغام وبحوزته 16 كيلوجرام بانجو وسلاح نارى عبارة عن فرد خرطوش وطلقة نارية من ذات العيار وهاتف محمول، وتحرر عن ذلك محضر رقم 19691 لسنة 2016، وكذلك ضبط "المتولى .ع . ا" 45 عاما أويمجى مقيم قرية السيالة، وضبط بحوزته 8 كيلوجرامات بانجو وسلاح نار ى عبارة عن فرد خرطوش وطلقتين ومبلغ مالى وهاتف محمول.

كما تم ضبط "مروان .ك.غ" وشهرته "سنانية" 20 عاما مقيم قرية السنانية، وضبط بحوزته سلاح نارى عبارة عن بندقية آلية و4 طلقات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 19142 لسنة 2016 جنايات المركز، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.