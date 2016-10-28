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711 مخالفة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

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711 مخالفة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية 711 مخالفة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

ارشيفية

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالإشتراك مع إدارة مرور المحافظة حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء عصام سعد مدير الأمن .

وتمكنت الحملة التى رأسها العميد محمد عامر مدير إدارة المرور من تحرير وضبط 711 مخالفة مرورية متنوعة، شملت111 مخالفة نموذج 125 ، و79 مخالفة إزالة ملصقات ، و85 مخالفة انتظار خاطئ، فيما تم حجز5 سيارات، و152 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير، و52 مخالفة تحدث فى المحمول اثناء القيادة، و49 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، و55 مخالفات سحب رخص لعدم الصلاحية الفنية، وسحب 65 رخصة لمخالفة البيئة، و 51 مخالفة سرعة زائدة “رادار” ، كما تم تحرير 7 مخالفات خط سير .

كما تمكنت الحملة من ضبط 13 دراجة نارية بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم، وتحرير15 مخالفة إنتهاء رخصة تسير دراجة نارية و10 مخالفات انتهاء رخصة قيادة دراجة نارية و59 مخالفة عدم ارتداء خوذة .

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