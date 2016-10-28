زراعة أكثر من ألف فدان بمحصول بنجر السكر بالمنوفية

أعلن وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية عبد الرافع أحمد عبد العظيم أنه تم زراعة 1398 فدانا بمحصول بنجر السكر بمراكز قويسنا وبركة السبع وتلا شملت 617 فدانا بالعروة الأولى و617 فدانا بالعروة الثانية و164 فدانا بالعروة الثالثة فضلا عن زراعة 982 فدانا بمحصول القطن بقرى المحافظة.

وقال وكيل وزارة الزراعة – في تصريح اليوم/الجمعة/ – إن العروة الثالثة لمحصول بنجر السكر بدأت في منتصف أكتوبر الجاري وتنتهي الزراعة بها في منتصف نوفمبر المقبل مشيرا إلى أنه تم تنظيم عدد من الندوات الارشادية بواسطة المهندسين الزراعيين لتوعية المزارعين بطرق الزراعة الحديثة ووقاية محصول البنجر من أية أمراض تؤثر على إنتاجية المحصول.

وأضاف، أنه تم جنى القطن بمساحة 658 فدانا حتى الان من إجمالي 982 فدانا مزروعة بمحصول القطن لافتا إلى أن متوسط إنتاج الفدان بالحقل الإرشادي ببركة السبع 11 قنطارا لكل فدان ومتوسط الإنتاج للحقل الإرشادي لمركز تلا 10.2 قنطار للفدان.