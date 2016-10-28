محافظ قنا:حصر شامل للقرى والنجوع للتأكد من عدم تضررها من السيول

مراسل«ONA»:

أكد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، أن السيول لم تصل المناطق السكنيه بالمحافظة، لكنها ضربت الطرق الصحراوية السريعة على حدود المحافظة .

وقال الهجان في تصريح صحفي، إنه لم يتم العثور على أى متضررين من انهيار منازل جراء السيول فى المحافظة، مشيراً إلى أنه كلف المسئولين بمجالس المدينة ووحدات التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع عدة جهات لحصر وتمشيط القرى للتأكد من عدم وجود متضررين.

وأشار الهجان إلى أن هناك غرفه عمليات مشكله بديوان عام المحافظة متصله بكافة القطاعات الخدمية لمتابعه الاوضاع بالقرى والنجوع بكافة مراكز المحافظة.