"تعليم "جنوب سيناء يعتمد خطة المشروعات التعليمية

اعتمد محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء خطة المشروعات التعليمية التى تقدمت بها إدارة التخطيط والمشروعات بالمديرية لتفعيل الخطة الاستراتيجيه للتعليم قبل الجامعى، وذلك تحت رعاية الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم طبقا لخطة الدولة فى التنمية المستدامة لمصر حتى 2030م .

ومن جانبها أكدت مها سيد مدير إدارة الخطة والمشروعات بمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء أن خطة العام تتضمن مشروعات تعليمية بإنشاء وصيانة المدارس فى جميع المدن طبقا للحاجة.

وأشارت إلى أن الخطة تتناسب مع أهداف وزارة التربية والتعليم، ورؤية الدولة لتطوير التعليم، من خلال رفع كفاءة المعلم وتدريبه.