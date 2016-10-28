اليوم.. انطلاق المؤتمر السنوى للمنظمة الدولية لمؤسسات "الكلى" بمالطا

انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر السنوى للمنظمة الدولية لمؤسسات الكلى، فى مالطا والذي تستمر فعالياته فى الفترة من 28 - 29 من شهر أكتوبر الجارى، والذى يستهدف مساهمة أكبر عدد من الأطباء لتحسين الوعي لعوامل الخطر الكامنة وراء الانتشار المتزايد للأمراض الكلى.

وفى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، قال الدكتور جمال السعدى، أستاذ الأمراض الباطنية والكلى فى قصر العينى ورئيس الجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلى، والمشارك فى المؤتمر الدولى، أن هذا الحدث يسلط الضوء على أهمية الكشف المبكر والتدخل الفوري للقضاء على عوامل الخطر التى تهدد صحة الكلى، ويدعوا للتوعية بالمخاطر المؤدية لقصور فى الكلى.

وأوضح السعدى أن هذا الحدث الدولى لمؤسسات الكلى يناقش الأسباب المؤدية لقصور الكلى مثل المسكنات والمضادات الحيوية والضغط والسكر من النوع 2 والأنظمة الغذائية المضرة.

وأشار السعدى أستاذ الأمراض الباطنية والكلى فى قصر العينى إلى أن الأدوية التى تستخدم لأنظمة الريجيم الغير معروف هويتها قد تحتوى على أحماض أمينية بصورة مرتفعة يمكن أن تسبب قصور فى الكلى إضافة إلى مكسبات الطعم والرائحة التى تضاف إلى الأغذية.

وأضاف رئيس الجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلى أن الأسماك التى تتغذى على الأعلاف والمواد السامة والأغذية الفاسدة يمكن أن تسبب قصور كلوى حاد ولا يمكن علاجه، لذلك يجب تناول الأسماك البحرية فقط.

وتقدير للدور المصرى، تم انتخاب الدكتور جمال السعدى، رئيس للمؤسسة الدولية لأمراض الكلى وسيتم تكريمه فى المؤتمر الجارى نظراً لدوره الفعال وتقديراً له.