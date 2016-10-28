روسيا تريد منع ارهابى تنظيم داعش من الهرب إلى سوريا

صرح وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف الجمعة ان روسيا ترغب فى التعأون مع العراق لمنع ارهابيى تنظيم داعش المتجمعين فى الموصل، من الهرب إلى سوريا.

وقال لافروف فى مؤتمر صحافى بعد لقاء نظيريه الايرانى محمد جواد ظريف والسورى وليد المعلم "لدينا مصلحة فى التعأون واتخإذ اجراءات مع زملائنا العراقيين لمنع انسحاب ارهابيى الموصل إلى سوريا مع اسلحتهم".

وأضاف "من المهم" لروسيا منع انسحاب من هذا النوع لأنه "سيؤدى بالتأكيد إلى تدهور خطير فى الوضع فى سوريا".

وتابع ان موسكو ستناقش هذه المسألة مع واشنطن والدول الآخرى فى التحألف الدولى التى تدعم القوات العراقية فى هجومها لاستعادة الموصل ثانى مدن العراق وآخر اكبر معقل للجهاديين فى هذا البلد.

وتقدر القوات الأمريكية عدد المسلحين فى مدينة الموصل بين 3500 وخمسة آلاف مسلح اضافة إلى ألفين آخرين فى مناطق حول المدينة.

وبدأت القوات العراقية والمقاتلون الاكراد (البشمركة) فى 17 اكتوبر، بدعم من التحألف الدولى هجوما لاستعادة الموصل التى سقطت بايدى جهاديى تنظيم الدولة الاسلامية فى يونيو 2014.

وعبر الجيش الروسى الاسبوع الماضى عن قلقه حيال هذا الهجوم مؤكدا أنه يجب الا يؤدى إلى "طرد ارهابيى الدولة الاسلامية" من العراق إلى سوريا.