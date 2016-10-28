الأردن يدين إطلاق الحوثيين صاروخا باليستيا تجاه مكة المكرمة

وقال وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومنى- فى بيان اليوم /الجمعة/- إن مثل هذه الأعمال المشينة لا تخدم القضية اليمنية، ولا القضايا الإسلامية والعربية، بل هى استفزاز لمشاعر المسلمين فى العالم أجمع باستهداف قبلتهم ومقصد حجهم.

> وأكد أن الاعتداء على المقدسات الإسلامية سيعمل على توسيع دائرة الصراع فى المنطقة بدلا من تعزيز عناصر الأمن والاستقرار، فى الوقت الذى نجدد دعوتنا فيه إلى الامتثال للشرعية وإعادة الأمن لليمن.

> وقال المومنى إن الأردن يعتبر أمن الخليج جزءا من أمنه وأن الاعتداء يقوض جهود الهدنة وإحقاق السلام فى اليمن.

> وكانت قيادة قوات تحألف دعم الشرعية فى اليمن أعلنت- أمس- أن قوات الدفاع الجوى الملكى السعودى اعترضت صاروخا باليستيا جرى إطلاقه من محافظة صعدة باتجاه منطقة مكة المكرمة.

> وأكدت قيادة التحألف أن وسائل الدفاع الجوى تمكنت من اعتراض الصاروخ على بعد 65 كيلو مترا من مكة المكرمة وتدميره من دون أى أضرار، مشيرة إلى أن قوات التحألف الجوية استهدفت موقع الإطلاق.