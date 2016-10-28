الداخلية الكويتية: اليوم غلق باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة

من جهته أكد وزير الإعلام الكويتي وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح إطلاق الوزارة حملتها الخاصة بالتغطية الإعلامية للانتخابات البرلمانية «أمة 2016»، تحت شعار «صوتي لوطني ».

وأوضح الشيخ سلمان إن اختيار هذا الشعار يأتي ترسيخا للقيم والمبادئ الوطنية الحقيقية التي عاش عليها أهل الكويت، وتتناقلها الأجيال حرصا على حماية الوطن والمحافظة على استقراره ومكتسباته وتعزيزا للوحدة الوطنية مشيرا إلى أهمية المشاركة الشعبية الواسعة في عملية الاقتراع لاختيار نواب الأمة للفصل التشريعي الـ15 المقرر عقدها يوم 26 نوفمبر المقبل، لما تمثله هذه المشاركة من حس ومسؤولية وطنية.

وأشار إلى أن وزارة الإعلام وضعت خطة بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة ذات العلاقة للتغطية الشاملة لوقائع الانتخابات بهدف إبراز دور الديمقراطية الكويتية التي يفخر ويعتز بها الكويتيون منذ نشأة الدولة قبل أكثر من 3 قرون ونصف القرن.

كما أشار إلى الانتهاء من جميع الترتيبات لانشاء مركز إعلامي متكامل تم تجهيزه بكل وسائل الاتصال الحديثة لتحقيق التواصل الدائم لاستيفاء المعلومات من إدارة شؤون الانتخابات والاطلاع على كافة المستجدات بشأن الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأوضح أنه تم تخصيص عدد من ضباط وضباط الصف في الإعلام الأمني لإدارة المركز الإعلامي عملا على راحة الإعلاميين وإتاحة كافة الإمكانات لهم لتغطية هذا العرس الديموقراطي، مشيرا إلى أنه تقرر رفع منصة اللقاءات الإعلامية الخاصة بالمرشحين التي كانت تستخدم في السابق للإدلاء بتصريحات من قبل المرشحين لوسائل الإعلام المختلفة.