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وزير العدل الليبي يلتقي نظيره العراقي لبحث سبل التعاون الثنائي المشترك

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وزير العدل الليبي يلتقي نظيره العراقي لبحث سبل التعاون الثنائي المشترك وزير العدل الليبي يلتقي نظيره العراقي لبحث سبل التعاون الثنائي المشترك

>كتب أحمد جمعة

التقى وزير العدل الليبي، منير عصر ، نظيره العراقي حيدر الزاملي، في العاصمة العراقية بغداد و بحث الجانبان التعاون الثنائي المشترك بين الوزارتين.

وتناول اللقاء طرح قضية السجناء الليبيين وسبل تطوير التعاون بين البلدين في العديد من المجالات والاستفادة من التجربة العراقية في تعامل العراق مع الشركات الاجنبية التي رفعت دعاوى تعويضها ابان خروجها من العراق و توقفت مشاريعها، والتعاون سيكون خاصة في مجالي القضاء والعدالة للاستفادة من خبرات الطرفين.

حيث قال وزير العدل المكلف من الليبية المؤقتة منير عصر ان السجناء الليبيين بالعراق سوف يتم التعرف عليهم و اخضاعهم للقوانين مهما كان طبيعة الفعل ، فالدولة يجب ان لا تتنصل من أبناءها مع احتفاظها بإتخاد الإجراءات القانونية حيالهم مشيراً إلى  أن مثل هذه المسائل تخضع لإجراءات و ترتيبات و اتفاقيات بين البلدين و هذا يحتاج وقتاً.

وسوف يلتقي وزير العدل الليبى مع رئيس الوزراء العراقي " حيدر العبادي " و بعض من المحاميين العراقيين و بنقيب المحاميين العرب و بوزير الصناعة و وزير الاستثمار العراقي وذلك لمناقشة العديد من الأمور بين البلدين.


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