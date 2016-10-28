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الخارجية تدين إطلاق الحوثيين صاروخا على مكة..وتؤكد: نتضامن مع المملكة

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الخارجية تدين إطلاق الحوثيين صاروخا على مكة..وتؤكد: نتضامن مع المملكة الخارجية تدين إطلاق الحوثيين صاروخا على مكة..وتؤكد: نتضامن مع المملكة

>كتب: أحمد جمعة

أعربت جمهورية العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم ، عن إدانتها الشديدة لقيام ميليشيا الحوثيين بإطلاق صاروخ باليستي تجاه مكة المكرمة.

وأضاف البيان أن هذا العمل يمثل تطورا خطيرا، وسابقة غير مقبولة، واستخفافا بحرمة الأماكن الإسلامية المقدسة لا يمكن السكوت عنه، كما أنه استخفاف بأرواح المدنيين الأبرياء، وبمشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم.

كما أكد البيان على تضامن مصر الكامل مع المملكة العربية تجاه هذا الاعتداء السافر، وعلى موقفها الثابت الداعم للحكومة الشرعية في اليمن، وللجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل لتسوية سلمية شاملة للأزمة اليمنية، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2216 ومخرجات الحوار الوطني وسائر القرارات الدولية ذات الصلة.


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