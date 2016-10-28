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مصرع ربة منزل إنهار عليها حائط منزلها في بني سويف‎

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مصرع ربة منزل إنهار عليها حائط منزلها في بني سويف‎ مصرع ربة منزل إنهار عليها حائط منزلها في بني سويف‎

ارشيفية

المراسل: محمد شعبان

لقيت اليوم الجمعة، ربة منزل مصرعها إثر سقوط حائط طوب لبني عليها داخل منزلها بقرية الفنت التابعة لمركز الفشن جنوب بني سويف .

تلقي اللواء محمد الخليصي، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفشن، يفيد بتلقيه بلاغًا من مستشفي الفشن المركزي، يفيد بوصول “سميحة.م”، 61 عامًا – ربة منزل مقيمة بقرية الفنت دائرة المركز، مصابة بكدمات وكسور بأنحاء الجسم، إثر إنهيار حائط من الطوب البني هلها داخل منزلها وتم تحويلها لمستشفي بني سويف العام إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة قبل وصول المستشفي .

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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