حظك اليوم برج العذراء الجمعة 28 / 10 / 2016

برج العذراء من الأبراج الذكية التى تحاول دائماً الوصول إلى مناصب عملاقة فى عملها، لذلك عادةً ما تأتى على حالتها الصحية، لذلك يجب أن يكونوا حذرين للغاية حتى لا يقعوا فى مشاكل هم فى غنى عنها.

على الصعيد المهنى

ستتطلب منك هذه الفترة جهوداً إضافية للتخلص من حالة الوخم الفكرى والركود فى العمل، أنت تستطيع أن تحقق نجاحات مبهرة وتضيف إلى رصيدك المهنى من خلال تنفيذك المميز للأفكار، لا تنصاع خلف المغرضين الذى يحاولون التشكيك فى قدراتك المهنية، ولا تتعامل مع المواقف الفردية على إنها أساس العمل.

على الصعيد العاطفى

لديك طرقك الخاصة لتوصيل رسالة مباشرة للحبيب دون ان تصرح بما فى داخلك، لا يمكن أن تتعامل مع المفاجئات المفتعلة بنفس طريقة تعاملك مع المفاجئات الحقيقية التى تأتى بشكل مدهش، ودائماً ما تجد نفسك فاقد للسيطرة على أعصابك فى أوقات السعادة البالغة.

على الصعيد الصحى

الأوضاع الصحية غير المستقرة لن تمنعك عن الذهاب إلى مكانك المفضل لتلتقى مع الأصدقاء القدامى الذين منعتك الأيام على التواجد الدائم معهم، ولا يمكن ان تتخلى عن عشقك للطعام و للحلوى فى أوقات متأخرة من الليل، ما يجعلك تعانى بشكل مستمر مع زيادة الوزن.

توقعات علماء الفلك

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يعيش هذه الفترة وهو يبذل مجهودا مميزا حتى يصل إلى نقطة القمة، ولن تجد الحماس الزائد من جميع المحيطين بك، فنجاحك سيسبب مشكلات للآخرين، حاول أن تتعامل بمرونة أكثر من ذلك حتى لا تجد نفسك منفعلاً فى كثير من المواقف.