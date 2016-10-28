حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الجمعة 28 / 10 / 2016

تشهد اليوم الابراج الكثير من التطورات و التغيرات الايجابية التى قد تزيد من حماسك و جعلك أكثر تفاؤلا ، لا تتردد من اتباع بعض نصائح و ارشادات علماء الفلك فى الاصعدة المختلفة من المهنى للعاطفى و ايضا الصحى .

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 28 / 10 / 2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى انتظر ترقية فى العمل.

برج العقرب طموح للغاية لذلك يجب أن يعمل كثيراً خلال الفترات القادمة حتى يستطيع أن تحقق ما تمنيت طوال الفترات السابقة.

برج العقرب على الصعيد المهني:

الاكتفاء بتنفيذ عدد قليل من الأفكار التى تفيدك فى العمل، أفضل من البحث عن عدد كبير جداص من الأفكار وطرحها على رؤسائك دون تنفيذ، الكيف أهم الكم فى كثير من الأحيان، والقدرة على تنفيذ الفكرة بشكل جيد ربما تكون أهم من الفكرة ذاتها، فالخطأ فى التنفيذ من الممكن أن يفقد الفكرة قيمتها، ويجعلها تبدو تقليدية أو غير مفهومة.

العقرب على الصعيد العاطفي:

الإحساس بالندم على أشياء تعتبرها ذات قيمة، ربما يكون خاطئ إن أدركت حقيقة هذه الأشياء، ربما يكون شعور الفقد فى حد ذاته صعب، لكن الصحوة التى تأتى بعد تأمل تبرز أهم ما فى المشكلات سواء كانت من قبل أشخاص أو بسبب أشياء بعينها، حاول أن تنحى مشاعرك جانباً وتستخدم العقل فى هذه المواقف.

العقرب على الصعيد الصحى:

وعكة صحية تؤثر عليك فترة ليست بقليلة، بسبب تغير الحوال الجوية والإفراط فى تناول الحلويات و الأطعمة التى تحتوى على نسبة دهون عالية خاصة قبل النوم مباشرة، تتسبب فى مشكلات كثيرة فى المعدة، حاول أن تلتزم بتعليمات الطبيب حتى لا تتفاقم المشكلات.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العقرب أن يعيش فترة غير مستقرة فى حياته بشكل عام، خاصة أن هناك حالة من الارتباك الفكرى والعاطفى تسيطر عليهن تظهر واضحة فى الأفكار التى يطرحها فى محيط العمل دون تنفيذ، و عدم القدرة على اتخاذ قرارات واضحة فى كثير من المشكلات الشخصية.

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 28 / 10 / 2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حاول أن تعيد ترتيب أوراقك.

برج العذراء من الأبراج الذكية التى تحاول دائماً الوصول إلى مناصب عملاقة فى عملها، لذلك عادةً ما تأتى على حالتها الصحية، لذلك يجب أن يكونوا حذرين للغاية حتى لا يقعوا فى مشاكل هم فى غنى عنها.

على الصعيد المهنى

ستتطلب منك هذه الفترة جهوداً إضافية للتخلص من حالة الوخم الفكرى والركود فى العمل، أنت تستطيع أن تحقق نجاحات مبهرة وتضيف إلى رصيدك المهنى من خلال تنفيذك المميز للأفكار، لا تنصاع خلف المغرضين الذى يحاولون التشكيك فى قدراتك المهنية، ولا تتعامل مع المواقف الفردية على إنها أساس العمل.

على الصعيد العاطفى

لديك طرقك الخاصة لتوصيل رسالة مباشرة للحبيب دون ان تصرح بما فى داخلك، لا يمكن أن تتعامل مع المفاجئات المفتعلة بنفس طريقة تعاملك مع المفاجئات الحقيقية التى تأتى بشكل مدهش، ودائماً ما تجد نفسك فاقد للسيطرة على أعصابك فى أوقات السعادة البالغة.

على الصعيد الصحى

الأوضاع الصحية غير المستقرة لن تمنعك عن الذهاب إلى مكانك المفضل لتلتقى مع الأصدقاء القدامى الذين منعتك الأيام على التواجد الدائم معهم، ولا يمكن ان تتخلى عن عشقك للطعام و للحلوى فى أوقات متاخرة من الليل، ما يجعلك تعانى بشكل مستمر مع زيادة الوزن.

توقعات علماء الفلك

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يعيش هذه الفترة وهو يبذل مجهود مميز حتى يصل إلى نقطة القمة، ولن تجد الحماس الزائد من جميع المحيطين بك، فنجاحك سيسبب مشكلات للآخرين، حاول أن تتعامل بمرونة أكثر من ذلك حتى لا تجد نفسك منفعلاً فى كثير من المواقف.

حظك اليوم برج القوس الجمعة 28/10/2016على الصعيد الصحى والعاطفى والمهنى..

نقدم لمواليد برج القوس توقعات علماء الفلك بشتى الاصعدة ، فنبدأ بصعيد العمل الذى يضعه دائما مواليد هذا البرج بأنه الاساس ، متطرقين للجانب العاطفى ، وصولا للصعيد الصحى الذى يحتاج منك الاهتمام .

برج القوس على الصعيد المهني:

لمواليد برج القوس تضع قدر كبير من التركيز فى الصعيد المهنى و هو الامر الذى جعلك تتجاهل جوانب عديدة بحياتك و خاصة فى الشق العائلى عليك ان تعطى عائلتك المزيد من الاهتمام و التركيز و خاصة هذه الفترة.

برج القوس على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الحياة العاطفية ستشهد الكثير من التغيرات الفترة المقبلة وخاصة ان شريكك يتطلع لتحسين شكل هذه العلاقة فلا تتردد من إعطائه الفرصة الكاملة لإثبات مدى تمسكه بك و بهذه العلاقة .

برج القوس على الصعيد الصحي:

لمواليد برج القوس الصعيد الصحى يحتاج منك الكثير من الدعم و الاهتمام وبالضرورة ان تتجنب تناول العقاقير الطبية و المسكنات بدون استشارة الطبيب .

توقعات علماء الفلك لبرج القوس

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس ان الاهتمام بدعم من حولك أمر مهم فى هذه الفترة وخاصة انك قادر على مساعدتهم فى شتى الامور لأنك مركز ثقتهم .

حظك اليوم برج الميزان الجمعة 28 / 10 / 2016 على الصعيد الصحى والعاطفى والمهنى.. وعكة صحية متوقعة لأبناء برج الميزان

التردد هو من أسوأ عادات برج الميزان، حيث يتمتع أبناء هذا البرج بعدد من الصفات الجيدة، ولكن هذا هو أسوأ ما بهم، نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى..

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفى..

مزاجك السئ ينعكس سلباً على لقائك اليوم بالحبيب، حاول أن تنهى اللقاء سريعًا حتى لا ينزعج شريك الحياة من التوتر والغضب الذى يظهر عليك.

برج الميزان على الصعيد المهنى ..

حاول أن تكون على قدر المسئولية، وأعلم أن كل الضغوط التى تتعرض لها فى العمل حالياً سيكون لها تأثير إيجابى على وضعك فى العمل، كما أن هذا سيؤهلك إلى الحصول على مكافأت مالية.

برج الميزان على الصعيد الصحى..

وعكة صحية ناتجة عن الاهمال فى صحتك، ربما تصاب بألم مفاجئ فى العمود الفقرى بسبب جلوسك بطريقة خاطئة فى العمل، كما أنك لا تحصل على القسط الكافِ من النوم الذى سيكون سبب لشعورك بالتوتر.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل على كل المستويات ولكن يجب الاهتمام بالجانب الصحى أكثر من ذلك.

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 28 / 10 / 2016 على الصعيد الصحى والعاطفى والمهنى..

نقدم لمواليد برج الدلو توقعات علماء الفلك اليوم الجمعة 28 أكتوبر لعدد من الأصعدة بدأ من الصعيد المهنى الذى يتمتع بهدوء شديد هذه الفترة ، ايضا الصعيد المهنى العاطفى و الصحى اللذان يشغلا بال مواليد هذا البرج .

برج الدلو على الصعيد المهني:

لمواليد برج الدلو الصعيد المهنى يسير بخطى ثابتة كونك واثق من نفسك و من قدراتك الابداعية فى مجال العمل ، لا تتردد من اظهار شخصيتك القيادية فهذا قد يكسبك الكثير من الثقة والتقدير .

برج الدلو على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الحياة العاطفية مستقرة جدا هذه الفترة وخاصة أنك بذلت الكثير من المجهود من أجل ارضاء الشريك

برج الدلو على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الدلو الصعيد الصحى جيد لحد ما و خاصة بعد توقفك عن التدخين و اصبحت تتناول الطعام المتوازن بانتظام ، عليك ان تستفيد من أجازتك الاسبوعية و تأخذ قسط كافى من النوم .

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو ان الفترة المقبلة ستشهد الكثير من التوتر فى عدد من الأصعدة و ابرزها العائلى كونك تتجاهل التواصل المباشر معهم وتختلق الحجج .

حظك اليوم برج الجدى ليوم الجمعة 28 / 10 / 2016 على الصعيد الصحى والعاطفى .. ولقاء رائع مع الحبيب.

نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الجدى، الذى يتمتع أصحابه بحب التحكم والسيطرة على من حوله، وعلى الرغم من أن هذه السيطرة تكون برغبة الحب إلا أنها دائمًا ما تزعج الآخرين.

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد العاطفى..

لقاء رائع مع الحبيب، فاليوم مناسب جداً للتحدث عن كافة الخلافات القديمة بينكما وتجاوزها، كما أن الفرصة ستكون متاحة أمامكما لكى يعبر كلاً منكما عما أزعجه من الشريك فى الفترة الأخيرة.

الجدى على الصعيد المهنى ..

تشعر ببعض الملل من الضغوط الإضافية التى تم تكليفك بها مؤخرًا فى العمل، ولكن ستكون قادر على التعامل معها، لذا عليك أن تكون واسع الصدر وتتقبل كل هذه الأمور حتى تحصل على الترقية المنتظرة

برج الجدى على الصعيد الصحى..

أوضاعك الصحية ليست جيدة، فمن الممكن أن تصاب بفقر الدم بسبب عدم تناولك الغذاء الصحى الذى نصحك به الأطباء فى الفترة الأخيرة.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل على كل المستويات، كما أن أوضاعك العائلية ستصبح جيدة وستتخلص أخيراً من كافة المشكلات التى كانت تزعجك من قبل.

حظك اليوم برج الحمل 28 / 10 / 2016 على الصعيد المهنى و العاطفى و الصحى..حالتك النفسية لا تشجعك على العمل.

نقدم لمولود برج الحمل حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والعملي، وهو البرج المعروف بسرعة غضبه وانفعاله الشديد الذى يليه الكثير من الندم على هذا التسرع ونتائجه التى تكون سلبية للغاية.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني:

حالتك النفسية لا تشجعك على العمل بشكل جيد، وتفكر كثيراً فى ترك وظيفتك والجلوس فى المنزل والهروب من ضغوطات العمل، فلا تستسلم لتلك الأفكار، ويمكنك الحصول على إجازة لحين تحسن حالتك النفسية.

على الصعيد العاطفي:

تحاول مساعدة شريك حياتك فى تخطى مشاكل النفسية التى تحيط به بالإضافة لمشاكل العمل، رغم أنك غير مهيأ لذلك حالياً، إلا أن مشاعرك تطغى عليك وتسعى لمساعدته واستعادة طاقته الإيجابية مرة أخرى.

برج الحمل على الصعيد الصحي:

ألام الصداع تلازمك تلك الفترة من كثرة التفكير والتوتر، تحتاج الى راحة واسترخاء ونوم عميق، فجسدك مرهق ويحتاج الى الراحة الى جانب التغذية السليمة.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

محاولاتك فى اصلاح علاقتك بالآخرين تفشل اليوم، إما نتيجة سوء فهم من الطرف الأخر أو لعدم قدرتك على الجدال والنقاش ، فحاول عدم الدخول فى أى مناقشات اليوم مع أى شخص.

حظك اليوم برج الحوت ليوم الخميس 28 / 10 / 2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى ..عنادك السبب فى خسارة صديق لك اليوم.

برج الحوت من الأبراج المائية الساحرة والمفعمة بالشباب ولكنه عصبى ، وهو من أكثر الأبراج اشتهار بالطيبة، والعيش بداخل عالم من الأحلام، ولكنه طموح وليس لديه سقف لطموحاته، ونستعرض حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى وتوقعات علماء الأبراج.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهنى:

تقصر فى عملك خلال الفترة الأخيرة بسبب حالتك النفسية السيئة وسيطرة المشاكل الخاصة عليك مما يجعلك تفقد تركيزك ولا تؤدى فى عملك بشكل جيد، ولكن حاول استعادة طاقتك سريعاً حتى لا تخسر وظيفتك.

الحوت على الصعيد العاطفى :

قد تخسر علاقتك بشريك حياتك اليوم نتيجة المشكلات المتكررة التى حاولت كثيراً حلها ، ويتسبب ذلك فى التأثير عليك وعلى عملك، فعليك اتخاذ قرار حاسم اليوم بشأن هذه العلاقة.

الحوت على الصعيد الصحى :

تعانى من وعكة صحية خلال هذه الأيام نتيجة تناول المأكولات السريعة من الخارج فتشعر دائماً بألام فى المعدة ، فعليك الإقلاع عن تلك العادة والإكثار من تناول الفواكه والخضروات الطازجة فى المنزل.

توقعات علماء الأبراج لك فى المرحلة القادمة:

عنادك سيجعلك تخسر أحد أصدقائك اليوم، فلا داعى للتكبر والعند إذا كان الموقف بسيطاً لا يحتاج التفاقم ، فليس من مصلحتك حالياً خسارة أى صديق.

حظك اليوم برج الثور الجمعة 28/10/ 2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى مكاسب مالية فى الطريق إليك

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني:

من المتوقع فى الأيام القادمة أن تحقق الكثير من المكاسب المالية من خلال تحقيق عدد من الإنجازات فى العمل بعد شهور طويلة من العمل بطاقة كاملة، كما تحصل على معلومات مفيدة فى مجال عملك تحقق لك مكاسب عديدة ففى عملك تحديدًا كل معلومة لها ثمن.

على الصعيد العاطفي:

بعد وقت طويل من التقصير فى الجانب الاجتماعى وبعد أن تحملك شريكك لوقت طويل تقضى معه بعض الوقت وتحاول تعويضه وهو الأمر الإيجابى الذى يلقى استحسانًا عند شريكك لأنه يعلم أن صبره لم يذهب هباءً.

برج الثور على الصعيد الصحي:

بسبب الضغوط الكبيرة فى الفترة الماضية تدهورت صحتك بشكل كبير وهو ما يجب أن تنتبه إليه الآن قبل أن يفوت الوقت، امنح نفسك بعض الحب والاهتمام ولا تتناسى أهمية النظام الغذائى الصحي.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

كذبة واحدة كفيلة بأن تهز صورة أى شخص فى عينيك مهما كان مقربًا، وهو ما تختبره اليوم ولكنك يجب أن تكون أكثر تسامحًا اليوم فى هذا الموقف ولا تصدر حكما قاسيًا قل أن تتعرف على دوافعه.

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 28 / 10 / 2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى الوقت كالسيف فانتبه له

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني:

من المهم أن تدرك اليوم أهمية كل دقيقة فى وقت العمل فقد تفصلك واحدة عن النجاح وقد يتسبب تضييع دقيقة واحدة فى التردد فى خسارة كبيرة لك اليوم، فحاول أن تكون حاسمًا وأن تنظم وقتك بذكاء ولا تضيع كل ما بذلته من جهود ماضية من العمل الجاد المضنِ..

على الصعيد العاطفي:

بسبب جدول أعمالك المشغول دائمًا لم تفكر فى الفترة الماضية فى الحب والعلاقات العاطفية وضيعت الكثير من الفرص الجيدة ولكن لا يزال القدر يخبئ لك فرصة جيدة أخرى ربما تكون الأخيرة فحاول أن تتعامل معها بجدية ولا تضيعها.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

كفائتك فى العمل تتراجع بسبب حالتك الصحية التى لا تشوبها أى مشكلة سوى الإجهاد وضعف التركيز والخمول الدائم، وهى مشاكل لها جوانب نفسية كبيرة ولكن علاجها يبدأ دائمًا من منح نفسك الراحة وبعض التدليل.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

أسرتك والأشخاص الذين يحبونك يحتاجون منك بعض الاهتمام وان تكرس لهم المزيد من الوقت قبل ان تجد نفسك فجأة وحيدًا دون اسرة ولا أصدقاء بسبب سلوكياتك الخاطئة معهم.

حظك اليوم برج الأسد ليوم الجمعة 28 / 10 / 2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، الوقت مناسب ركز على طموحك.

يعد برج الأسد من الأبراج النارية التى تتسم بالاندفاع والحماس، إلا أنه عصبى بعض الشئ، ونقدم لمواليد برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى وتوقعات خبراء الأبراج له فى الفترة المقبلة.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهنى..

هذا هو الوقت المناسب لتكثيف كل ما تبذله من جهد للتركيز على طموحك، فجهود تصميمك لن تذهب سدى ويمكنك أن تتوقع مكاسب طائلة فى المستقبل القريب فسوف تتلقى الدعم الكامل من عائلتك فى هذا المشروع.

الأسد على الصعيد العاطفى :

قد تصادف بعض المعلومات التى تساعدك على فهم شريك حياتك فتتجه العلاقة لشكل أفضل لكم، بعد أن أرسل شريك حياتك اشارات مربكة ومتناقضة الأيام الماضية ولكن اليوم ستفهم أهمية هذا السلوك وهذا سيساعدك على اتخاذ قرارات مهمة بشأن طبيعة مستقبل علاقتك.

الأسد على الصعيد الصحى :

لقد آن الأوان أن تدرك أن صحتك مهمة للغاية فاليوم هو يوم جيد للبدء فى نظام الصحة والانضمام إلى الطبقة الممارسة للرياضة فلديك فرصة أكبر للنجاح.

توقعات علماء الأبراج لك الفترة القادمة :

كن مستعداً للوفاء بالالتزامات المالية والاجتماعية والشخصية الخاصة بك، فأنت غير قادر على التعامل مع الضغوط التى تعيشها من الأسرة والأصدقاء، ومع ذلك فسوف تساعد عدد من الناس بالكلمات والأفعال.

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 28 / 10 / 2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى،

يعد برج السرطان من الأبراج المائية التى تتسم بالصبر والطموح والقدرة الرهيبة على كتم الأسرار، كما أنه صلب وصاحب شخصية استقلالية، ونقدم لمواليد برج السرطان حظك اليوم على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى وتوقعات خبراء الأبراج له فى الفترة المقبلة.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهنى..

الوقت مناسب للتركيز على مواهبك الخاصة ولا تقلق بشأن نقاط ضعفك فهذا هو عصر انتصار بالنسبة لك اليوم، قد تتلقى بعض الثروة الغير متوقعة من ممتلكات الأجداد أو الاستثمارات الخاصة بك فى الماضى ولا احذر من شخص متورط فى صفقات نقدية.

السرطان على الصعيد العاطفى :

الكواكب تتوقع قدوم بعض الصراعات إلى طريقك سواء على الحياة المهنية أو العاطفية، ولكن من المهم ألا تنفعل عاطفياً مع أقوال وأفعال شريك الحياة.

السرطان على الصعيد الصحى :

الحمى والقشعريرة قد تسيطر عليك اليوم فمن الأفضل أن تأخذ الاحتياطات الكافية عند الذهاب للخارج ولكنها مشكلة صحية بسيطة من المرجح أن تجعلك سريع الانفعال كما يمكنك أن تغير تغييرات جذرية فى نظامك الغذائى.

توقعات علماء الأبراج لك الفترة القادمة:

لديك احساس مرهف اليوم، ومع ذلك تشعر بالإنجاز وهذا ما سيتم ملاحظته من قبل الناس والنتيجة ستحصل على مزيد من التقدير سواء فى المنزل أو فى مكان العمل.