"فور سيزونز" في جزيرة "الماريه" لإقامة فخمة

يطلّ فندق "فورسيزونز" في جزيرة "الماريه" إطلالةً بانوراميةً رائعة على مياه الخليج العربي المتلألئة وأفق مدينة "أبو ظبي"، مع الإشارة إلى أن "الماريه" جزيرة راقية تمثّل وجهةً شهيرةً للأعمال والترفيه في العاصمة الإماراتية.

يتألّف "فورسيزونز" في "الماريه" من 34 طبقة، وهو صديق للبيئة، ويمتاز بطابعه العصري والأنيق، ما يجعل منه الموقع الأمثل لقضاء أوقات ممتعة على واجهة "أبو ظبي" المائية. ويضمّ 200 وحدة إقامة تغمرها الإضاءة الطبيعية والفخامة، ومن بينها 38 جناحاً، وكلّها تطل على مشهد المياه. وفي الفندق أيضًا، ستّة مطاعم وردهات مبتكرة تتصل بشرفات مطلّة وقاعتين للحفلات يمكن فتحهما على منطقة خارجية مطلّة مباشرةً على المياه. وهناك، وتحديدًا في "داليا سبا" يحلو حجز جلسة علاجية، أو استخدام مركز اللياقة البدنية. كما يُعدّ حوض السباحة نقطةَ ممتعةً تسمح بقضاء الوقت مع الأصدقاء.

إشارة إلى أن الـ"فورسيزونز" يمثّل الوجهة المثالية في "أبو ظبي" لعقد الاجتماعات وتنظيم الفعاليات والمناسبات الاجتماعية وحفلات الزفاف.