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بالصور .. مى سليم تبدأ تصوير فيلم «رايحين فى داهية»

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مي سليم

مي سليم

 كتب: هاني صابر

بدأت الفنانة مى سليم، تصوير أولى مشاهدها فى فيلمها الجديد “رايحين فى داهية” الذى كان يحمل اسم “كلام رجالة”، قبل تغييره وهو من إخراج أحمد صالح الذى تتعاون فيه للمرة الثانية بعد فيلم “الديلر” حيث قدمها كممثلة للمرة الأولى فى العمل إلى جانب أحمد السقا وخالد النبوى.

وقالت مى سليم، في تصريح صحفي، إنها تقدم شخصية مصورة فوتوغرافية وتظهر فيه بـ”لوك” جديد، وقامت بعمل تسريحة شعر جديدة لتتناسب مع طبيعة الدور، لافتة الي أنها سعيدة بالفيلم الذى ينتمى لأعمال اللايت كوميدى وعودتها للتعاون مع المخرج أحمد صالح الذى منحها أول دور فى مشوارها.

فيلم “رايحين فى داهية” بطولة مى سليم، بشرى، عمر السعيد، وريم مصطفى، وأحمد صلاح حسنى، ونبيل عيسى، وسامية الطرابلسى، وسليمان عيد وهو من تأليف أحمد مجدى، وعمرو بدر، وندى أكرم، وإخراج أحمد صالح، وتدور أحداثه فى إطار لايت كوميدى.

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