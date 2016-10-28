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«محمد حماقى» يحيي حفلًا غنائيًا بـ «الجامعة الأمريكية»

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«محمد حماقى» يحيي حفلًا غنائيًا بـ «الجامعة الأمريكية» «محمد حماقى» يحيي حفلًا غنائيًا بـ «الجامعة الأمريكية»

النجم محمد حماقى

يحل اليوم، النجم محمد حماقى ضيفًا على  طلاب الجامعة الأمريكية بمقر الجامعة ليغنى معهم فى حفل غنائى مدته ساعتين بكامل فرقته الموسيقية، وقد تم الإعلان عن سعر التدكرة للفرد والتى بلغت 200 جنيه، وانتهى توزيع التذاكر بعد طرحها بوقت بسيط.

يُذكر أن حماقى، أحيا الشهر الماضى حفل تخرج كلية تجارة جامعة الإسكندرية، وذلك داخل فندق هيلتون جرين بلازا وسط حضور الآلاف من الطلاب، كما أحيا حفلين دفعة واحدة فى عيد الأضحى الماضى، الأول فى الغردقة والثانى فى العين السخنة.

من ناحية أخرى بدأ حماقى اختيار أغنيات ألبومه الجديد المتوقع أن يتم إصداره فى 2017، وذلك بعد آخر ألبوماته “عمره ما يغيب” الذى نجح نجاحًا لافتًا، خاصة الأغنيات التى صورها كليب.

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أونا

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