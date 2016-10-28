مصرع ربة منزل إنهار عليها حائط طوب لبني بـ «بني سويف‎»

لقيت اليوم الجمعة ربة منزل مصرعها إثر سقوط حائط طوب لبني عليها داخل منزلها بقرية الفنت التابعة لمركز الفشن جنوب بني سويف.

تلقي اللواء محمد الخليصي مدير أمن بني سويف، أخطارًا من مامور مركز شرطة الفشن يفيد بتلقة بلاغًا من مستشفي الفشن المركزي، يفيد وصول ،سميحة ، 61 عام ربة منزل مقيمة قرية الفنت دائرة المركز، مصابة بكدمات وكسور بأنحاء الجسم إثر إنهيار حائط من الطوب البني عليها داخل منزلها، وتم على الفور تحويلها لمستشفي بني سويف العام إلا إنها لفظت أنفاسها الأخيرة قبل وصول المستشفي.

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات