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استقرار أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه بـ «البنك المركزى»

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استقرار أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه بـ «البنك المركزى» استقرار أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه بـ «البنك المركزى»

أرشيفية

سجل الأمريكى أمام الجنيه المصرى، اليوم الجمعة 28/10/2016 بالبنوك 8.8583 جنيه للشراء و8.8800 جنيه للبيع، وسجل اليورو الأوروبي 9.6742 جنيه للشراء و9.6987 للبيع.

وسجل الجنيه الإسترلينى 10.8355 جنيه للشراء و10.8665 جنيه للبيع، وسجل الفرنك السويسرى 8.9226 جنيه للشراء و8.9525 جنيه للبيع، وبلغ الين اليابانى “100 ين” 8.4574 جنيه للشراء و8.4822 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليوان الصينى 1.3064 جنيه للشراء و1.3099 جنيه للبيع.

وعلى مستوى صرف العملات العربية مقابل الجنيه، بلغ سعر صرف الريـال السعودى 2.3620 جنيه للشراء و2.3678 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتى 29.1969 جنيه للشراء و29.2779 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتى 2.4115 جنيه للشراء و2.4180 جنيه للبيع

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