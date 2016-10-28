غدًا.. قطع المياه عن 6 محطات مياه بـ «الدقهلية»

أعلنت شركة مياه الشرب بالدقهلية، اليوم، أنه سيتم إيقاف محطة مياه كفر الشرقوة وميت أبو الحارس والبساتين مركز أجا، وذلك ابتداء من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا، أيام “29 ــ 31″10/2016، و2/11/2016، نظرًا لقيام شركة الكهرباء بعمل صيانة بالمحولات إلى جانب بعض أعمال التطوير فى المحطة.

كما أعلنت الشركة في بيان لها اليوم، أنه سيتم إيقاف محطة مياه نوسا الغيط وعزب العرب، وذلك ابتداًء من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا، أيام 30/10/2016، و “1 – 3″ /11/2016، نظرًا لقيام شركة الكهرباء بعمل صيانة بالمحولات.