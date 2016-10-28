الأسلوب الصحيح للرضاعة من الزجاجة

هل تعرفين كيف ترضعين مولودك؟ هنالك بعض النقاط التي عليك الانتباه لها عند تقديم زجاجة الحليب لطفلك، فلا يكفي إعدادها والتأكد من درجة حرارتها الصحيحة، انتبهي أيضاً إلى هذه النقاط:

- اختاري مكاناً هادئاً للرضاعة ووضعية جلوس مريحة لك.

- احتضني طفلك قريباً منك وانظري في عينيه وأنت ترضعينه من الزجاجة؛ فهذا يساعد على أن يشعر طفلك بالأمان والحب.

- احرصي على أن يكون طفلك بوضع شبه جالس، وأنت ترضعينه وتجنبي أن يكون بوضع أفقي ومسطح.

- امسكي بزجاجة الحليب لتكون بوضع أفقي متوازية مع الأرض، ولا تميليها إلا ليصل الحليب لفم مولودك وليس الهواء.

- اعلمي أن المولود يشرب بسرعة؛ فهو سيمتص من الزجاجة جرعات سريعة متتالية؛ ليقف بعدها ليستريح قليلاً ثم يتابع، فاسمحي بهذه الاستراحات؛ كي يواصل الرضاعة براحة.

- قرّبي رأس الزجاجة من فم مولودك ودعيها تلمس شفتيه، عندما يفح فمه، ادخليها بفمه على أن يكون لسانه للأسفل وليس مرتفعاً فوق رأس الزجاجة.

- ستلاحظين وجود بعض الفقاعات في الزجاجة عندما يرضع مولودك، هذه الفقاعات تعني أن مولودك يرضع بالطريقة الصحيحة. إن لم تشاهدي هذه الفقاعات فحركي رأس الزجاجة جانبياً في فم مولودك ليصحح وضع لسانه، أو اسحبيها قليلاً من فمه، وما إن تري الفقاعات، واصلي عملية الرضاعة.

- قد يحتاج طفلك للتجشؤ بين فترة وأخرى خلال الرضاعة، فتوقفي عن رضاعته، ساعديه ليتجشأ ثم أكملي له الرضعة.

- لا تترددي بمقاطعة طفلك أثناء الرضاعة؛ كي تعطيه الفرصة للتعرف على مدى جوعه وشبعه، فإن كان جائعاً فستجدينه يصرخ باحثاً عن الزجاجة لمتابعة الرضعة.

- طفلك بحاجة لأن يكوّن رابطة نفسية مع من يرضعه، لذا حاولي أن تقلّصي من عدد الأفراد الذين يساعدونك في رضاعة الطفل، وتجنبي إعطاء زجاجة الحليب لأي كان؛ كي يرضع طفلك.

- احذري من ترك مولودك يرضع بمفرده من دون مراقبة وذلك حرصاً على سلامته من الاختناق والتقيؤ.