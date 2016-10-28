علمي طفلك تشكيل الحروف بواسطة المكعبات

من المصاعب التي تواجه الأم عند تعليم طفلها الحروف هو تشكيلها، أي وضع الحركات عليها عند لفظها، وهذه الحركات هي "الفتحة والضمة والكسرة".

وتستغرق المعلمة وقتاً طويلاً؛ حتى يتعلم الطفل طريقة التمييز بينها، ولذلك "سيدتي نت" اختارت لك لعبة ممتعة تستطيعين أن تعلمي طفلك من خلالها تشكيل الحروف بسرعة، ولا يمكن أن ينساها وتصبح محببة لديه والطريقة كالتالي:

• ابدئي بتعليم طفلك حركات الحروف كل ستة أحرف مع بعض وليست مرة واحدة.

• أحضري مكعبات تشبه مكعبات النرد، ومن الممكن أن تكون من الخشب أو الفوم أو البلاستيك.

• الصقي على المكعب الأول أي على الوجوه الستة حرفاً من ستة أحرف مثل حروف "ع، ض÷ ص÷ ق/ ط، ح"

• ألصقي على المكعب الثاني الحركات التالية على كل وجه حركة: "الفتحة والضمة والكسرة والشدة والسكون وتنوين الضم" مثلاً.

• الآن جاء دور اللعب، فأنت ستقومين بإلقاء مكعب، ويلقي طفلك مكعباً آخر، وهكذا سوف يظهر أمامكما حرف وحركة، وتنطقين مع طفلك الحرف بالحركة التي ظهرت مقابله، فإذا ظهرت مثلاً الفتحة مع حرف "ع" فسوف يظهر أمامك.

ع _ َوهكذا ينطقها عا

• يمكن تطبيق اللعبة بواسطة شخصين أو أكثر، ويلقي كل منهم مثلاً مكعبات كتب عليها الحركات فيما يلقي طفلك مكعباً كتبت عليه الحروف فقط.

• هكذا يتعلم طفلك الحركات بصورة سهلة وشيقة وسريعة.