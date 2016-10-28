عملية نحت الجسم بعد الولادة

1- ما هي عملية نحت الجسم؟

هي تشمل الذقن، الذراعين، الصدر، البطن، الظهر، الأرداف، والرجلين.

وتكون عمليات النحت بشفط الدهون بطريقة النحت أو شفط الدهون وشد الجلد في حالات ترهل الجلد. وفي الغالب النحت هو إبراز تفاصيل وتقاسيم الجسد بالمظهر الجذاب والحفاظ على المظهر الذي يعطي انطباعاً أنثوياً حاداً أو رقيقاً للمرأة.

فالنحت لا يناسب البدينات، والمدخنات واللواتي يعانين

٢- هل لعملية نحت الجسم تأثير واضح على التخلص من دهون البطن؟

نعم بالتأكيد، الغرض من عمليات النحت هو إزالة معظم الدهون المتراكمة وغير المرغوبة والحفاظ على الكمية القليلة المطلوبة في الأماكن المطلوبة.

٣- هل يمكن للمرأة بعد الولادة أن تقوم بهذه العملية؟

نعم وبشروط معينة وهي:

• أن لا تكون في فترة الرضاعة.

• أن تكون فقدت جزءاً من الوزن الذي اكتسبته خلال الولادة.

• ألا تخطط لحمل قريب خلال سنتين.

٤- كم من الوقت تحتاج المرأة الحامل لأن تقوم بهذه العملية بعد الولادة؟

بعد ٣ أشهر، وبالتأكيد يجب أن لا تكون مرضعة.

٥- هل لهذه العملية تأثير على الحمل مرة أخرى؟

ليس هناك أي دليل طبي على ذلك حيث تستطيع المريضة أن تحمل لعدة مرات.

٦-ما نسبة نجاح هذه العملية؟

عالية إذا أجريت العملية بالطريقة الصحيحة مع الطبيب الموثوق والمستشفى المضمونة.

٧- كم من الوقت تحتاج المرأة للراحة بعد هذه العملية؟

بين أسبوع إلى أسبوعين؛ لتستعيد كامل نشاطها وحيويتها.

٨- هل لعملية نحت الجسم آثار جانبية؟

كدمات وتجمع سوائل قليلة، الإرهاق والتعب والألم المحمول كل هذه أعراض مؤقتة تزول بالمهدئات التي يصفها الطبيب

كما لا بد على المريضة المقبلة على عملية نحت الجسم أن تعي أن لبس الضاغط أو المشد الطبي مدة أربع إلى٦ أسابيع بعد العملية يساعد في الحصول على النتائج بصور أسرع.

٩- ما هو متوسط تكلفة هذه العملية بشكل تقريبي؟

بين 4 إلى 25 ألف دولار حسب العيادة والطبيب والمدينة.

١٠- هل من الممكن أن تعود مشكلة البطن بعد إجراء هذه العملية؟

في العادة لا ترجع الدهون للمكان بشرط أن تحافظ المريضة على وزنها ولا تزيد بصورة كبيرة وتمارس الرياضة وتتبع حمية صحية سليمة.