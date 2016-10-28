الداخلية: إحباط تهريب ترامادول بحوزة راكبين بمطار برج العرب

أحبطت مصلحة أمن الموانىء بوزارة الداخلية محاولة راكب تهريب 60 قرص ترامادول، حيث ارتابت الخدمات الأمنية بمطار برج العرب بالإسكندرية، فى "إسلام.ع" المسافر لدبى، وبتفتيش حقيبته عثر بداخلها على 60 قرص مخدر وقطعتين حشيش، وتبين أنه سبق اتهامه فى القضية رقم 2323 لسنة 2012 جنح رأس البر بدمياط.

وضطبت أجهزة الأمن "أمل.س" مقيمة بدمياط، وبحوزتها 50 قرص ترامادول قبل تهريبها للشارقة أثناء سفرها بمطار برج العرب.

يأتى ذلك بقيادة اللواء حسام نصر مساعد وزير الداخلية لمصلحة أمن الموانىء، بناءً على توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بتكيف الرقابة على الموانىء والمنافذ لمنع تهريب ودخول المخدرات.