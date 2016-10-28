ضبط صاحب شركة مقاولات بعد عرضه رشوة على رقيب شرطة بالأميرية

ألقى ضباط مباحث القاهرة القبض على صاحب شركة مقاولات، بعد أن عرض رشوة على فرد شرطة مقابل إخلاء سبيله إثر ضبطه فى أحد الأكمنة، حيث تبين بعد الكشف عليه جنائيا أنه صادر ضده عدة أحكام قضائية فى قضايا أموال عامة، فتم اصطحابه إلى القسم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وعرض صاحب الشركة المدعو فهد أ.أ مبلغ رشوة على فرد الشرطة المكلف باصطحابه إلى قسم شرطة الأميرية، والذى قام على الفور بإبلاغ قيادته التى حررت المحضر اللازم بالواقعة، كما تم تحرير محضر ضبط ضد المتهم فى الأحكام القضائية الصادرة ضده .

كان ضابط مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ وبصحبته رقيب البحث محمد عمران محمد قبضا على المذكور، صاحب مكتب للمقاولات والسابق اتهامه فى عدد قضايا، وذلك أثناء قيام رقيب البحث المعين باصطحاب المتهم إلى ديوان قسم شرطة الأميرية، حيث قام المتهم بعرض مبلغ 2000 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إطلاق سراحه، فقام رقيب البحث بالتظاهر بالموافقة والانصياع لرغبته فى إخلاء سبيله مقابل تلقيه مبلغ الرشوة، وعلى الفور قام بإبلاغ ضباط مباحث القسم بعرض المتهم عليه مبلغ رشوة، فتم ضبط مبلغ الرشوة.

وبمواجهة المتهم أعترف بالواقعة، وبالأحكام الصادرة ضده، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تحرر محضر ضبط آخر بالأحكام القضائية الصادرة ضده.