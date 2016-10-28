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ضبط ربة منزل حاولت إخال أقراص مخدرة وبانجو لزوجها اثناء عرضه على النيابة

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ضبط ربة منزل حاولت إخال أقراص مخدرة وبانجو لزوجها اثناء عرضه على النيابة ضبط ربة منزل حاولت إخال أقراص مخدرة وبانجو لزوجها اثناء عرضه على النيابة

>الإسماعيلية - صبرى غانم

قبض ضابط من قوة قسم أول الإسماعيلية على ربة منزل حاولت إدخال أقراص مخدرة وكمية من نبات البانجو لزوجها اثناء عرضه على النيابة العامة فى قضية مخدرات، بناء على طلبه.

وتلقى اللواء عصام سعد مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من اللواء إبراهيم سلامة مدير المباحث الجنائية يفيد بانه أثناء قيام الملازم أول السيد محمد حسنين الضابط بقسم أول الإسماعيلية والقوة المرافقة بتأمين عرض المتهم " مصطفى .س. ع "المتهم فى القضية رقم 4096 جنايات القسم ( مخدرات ) على النيابة للتحقيق قامت زوجته " إنتصار " 23 ربة منزل مقيمة بالمحطة الجديدة دائرة القسم وطلبت من وكيل النيابة السماح لها بإعطاء زوجها حقيبة بداخلها طعام وملابس نظراً لظروف الطقس وعقب سماحه لها بذلك إستشعرت الخدمات بوجود ممنوعات بالحقيبه على آثر ذلك قام الضابط بإحاطة وكيل النيابة علماً وطلب تفتيش الحقيبة وعثر بداخلها على 50  قرص مخدر، ولفافة تحوى 15 جراماً من  نبات البانجو .

 وبمواجهتها اقرت بإحضار تلك المضبوطات لزوجها بناءً على طلبه، وبمواجهة الأخير أقر بذلك بقصد التعاطى.

تم التحفظ على المتهمة، وتحررت مذكرة قيدت برقم 8925 لسنة 2016 جنايات قسم ثالث الإسماعيلية للإختصاص بواقعة الضبط وجارى العرض على النيابة العامة.

 


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