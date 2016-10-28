نجل قتيل أبو النمرس: المتهمان قتلا والدى لسرقة أسطوانات غاز بـ65 ألف جنيه

عمره بلغ الــ 68 عاما إلا أنه ما زال يعمل، يأبى أن يتقاعد عن كسب رزقه بالحلال، وخلال عودته لعمله بشركة الغاز بأبو النمرس بمحافظة الجيزة، كان ينتظره أحد معارفه الذى دبر له مكيدة للتخلص منه وقتله للاستيلاء على حمولة السيارة من أسطوانات الغاز، ونجح المتهم بمساعدة أخر فى تنفيذ سيناريو الخيانة الذى وضعه لجريمته، خنق المتهمان المجنى عليه وتخلصا من جثته بترعة المريوطية ثم استوليا على السيارة وباعا حمولتها مقابل 65 ألف جنيه، إعتقد المتهمان أنهما أفلتا من العقاب، وأنهما بمأمن عن الإشتباه بهما، إلا أن تحريات المباحث كانت لهما بالمرصاد، فكشفت جريمتهما وتم القبض عليهما ليعترفا بتفاصيل ارتكابهما الحادث.

"محمد" نجل المجنى عليه تحدث لـ"اليوم السابع" عن الجريمة الغادرة التى تعرض لها والده فقال: "والدى الحاج عبد المفيد، كان مثالا للجد والكفاح، جاهد حتى نجح فى تربية أبنائه، ولم يتخلى عن العمل بالرغم من بلوغه سن الــ68 عاما، حيث كان مسئولا عن نقل أسطوانات الغاز من شركة الغازات البترولية إلى المستودعات، ويوم الحادث أثناء عودته إلى الشركة بعد انتهائه من عمله لركن السيارة، فوجئ باتصال هاتفى من المتهم الذى يعمل بمجال نقل أسطوانات الغاز أيضا، وطلب منه توصيله بالسيارة إلى قرية "أبو صير" بالبدرشين، أثناء عودته للشركة.

وأضاف نجل المجنى عليه: "استجاب والدى له وتوقف بالمكان الذى انتظره به المتهم وكان بصحبته المتهم الثانى، وعقب ذلك انتهز المتهمين فرصة مرورهما بمنطقة خالية من المارة وقيدوا حركته ثم خنقاه بحبل حتى فارق الحياة، وتخلصا من جثته عقب ذلك بإلقائها بترعة المريوطية، ثم استوليا على السيارة المحملة بأسطوانات الغاز الفارغة، وتوجها إلى أحد أقاربهما بمنطقة القناطر وباعا له الأسطوانات بمبلغ 65 ألف جنيه، ثم توجها بالسيارة إلى شارع اللبينى بالهرم وركنا به السيارة، وعادا إلى حياتهما الطبيعية حتى لا يلفتا الانتباه إليهما.

وتابع نجل الضحية حديثه قائلا: "اتصلت بوالدى يوم اختفائه الساعة 11 مساءا للاطمئنان عليه ففوجئت أن هاتفه المحمول مغلقا، ومرت الساعات دون أن يعود إلى المنزل، فتوجهنا إلى مقر الشركة التى يعمل بها، وكانت المفاجئة أن السيارة النقل الخاصة بوالدى لم يتم إثبات عودتها إلى الشركة، وهو ما دفعنا إلى مركز شرطة أبو النمرس لتحرير محضر بالواقعة، لكون الشركة تقع بدائرة مركز أبو النمرس، ثم حررنا محضرا أخر بمركز شرطة البدرشين باختفاء والدى".

واستكمل نجل الضحية: "بعد مرور عدة أيام على اختفاء والدى تلقينا اتصالا من أحد الأشخاص على علاقة صداقة به أخبرنا أن جثة والدى تم العثور عليها بترعة المريوطية، فتوجهت وأفراد أسرتى إلى المكان وتعرفنا على الجثة، وعقب انتهائنا من إجراءات الدفن والجنازة، بحثنا عن السيارة الخاصة بوالدى حتى عثرنا عليها بشارع اللبينى بالهرم"، مؤكدا أن الخيانة من المتهم الذى يعمل بمجال نقل أسطوانات الغاز لوالدى أدت إلى مقتله، حيث لم يتوقع أبدا أن يتعرض للأذى من المتهم، مطالبا بتوقيع أقصى عقوبة بحق المتهمين حتى يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه الإقدام على مثل تلك الجرائم".

أحداث الواقعة كشف عنها بلاغا تلقاه العميد ناجى كامل رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، يفيد بالعثور على جثة بترعة المريوطية، فانتقل العقيد ضياء رفعت مفتش المباحث الجنائية، إلى محل الواقعة، وعثر على جثة أحد الأشخاص تبين من خلال الكشف الطبى تعرضه للخنق.

وكشفت التحريات التى أجراها الرائد أحمد نصر رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، من خلال فحص بلاغات التغيب، أن الجثة لشخص يدعى "عبد المفيد محمد" سائق بشركة الغاز، وأن "حسنين.م" و"صابر.ا" عاملين أحدهما يعمل بمجال نقل أسطوانات الغاز ويرتبط بعلاقة صداقة بالمجنى عليه وراء ارتكاب الجريمة.

وبإعداد كمين لهما تمكن رئيس مباحث أبو النمرس ومعاونيه النقباء محمد خليل وأحمد عكاشة ومحمود أمين، من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة، وبيعهما حمولة السيارة من أسطوانات الغاز الفارغة لأحد الأشخاص بمنطقة القناطر.

فتم إعداد كمين له والقبض عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهمين إلى النيابة التى أمرت بحبس المتهم الأول والثانى، وأخلت سبيل المتهم الثالث بعد أن أكدت التحريات عدم معرفته أن أسطوانات الغاز مسروقة.