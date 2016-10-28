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مصدر أمنى: قنبلة جسر السويس زرعت بصندوق قمامة.. والضحية سائق كارو

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مصدر أمنى: قنبلة جسر السويس زرعت بصندوق قمامة.. والضحية سائق كارو مصدر أمنى: قنبلة جسر السويس زرعت بصندوق قمامة.. والضحية سائق كارو

أكد مصدر أمنى، أن الإنفجار الذى وقع بشارع جسر السويس ناتج عن قيام مجهولون بوضع عبوة ناسفة داخل صندوق قمامة وأثناء تصادف وجود سائق سيارة كارو ونجله وقع الانفجار الذى كان يستهدف دورية أمنية من المفترض تمركزها بالمنطقة.

وأضاف المصدر، أن الانفجار أسفر عن وفاة سائق السيارة الكارو، وإصابة اثنين آخرين بينهم نجل السائق وتهشم 3 سيارات بالمكان، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى الرعاية الصحية.

وأشار المصدر إلى أن قوات الأمن أغلقت الطرق المؤدية لموقع الانفجار، لحين انتهاء عمليات التمشيط والفحص، لموقع الحادث تحسبًا لوجود أى مواد متفجرة أخرى.

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغًا بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية أمنية بشارع جسر السويس، وعلى الفور انتقل اللواء علاء عبد الظاهر نائب مدير الحماية المدنية وخبراء المفرقعات للفحص والوقوف على ملابسات الواقعة.

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مصر 365