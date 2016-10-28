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"الملاحة الجوية": حركة الطيران منتظمة ولم تتأثر بسوء الطقس

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"الملاحة الجوية": حركة الطيران منتظمة ولم تتأثر بسوء الطقس "الملاحة الجوية": حركة الطيران منتظمة ولم تتأثر بسوء الطقس

>كتب أحمد حمادة

أكد الكابتن إيهاب محيى الدين، رئيس الشركة المصرية لخدمات الملاحة الجوية، أن حركة الطيران فى جميع مطارات الجمهورية تشهد حالة استقرار، رغم بعض التغيرات فى الأحوال الجوية وما شهدته عدة مدن من سيول نتيجة الأمطار الغزيرة.

 

وأضاف محى فى تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن حركة الإقلاع والهبوط منتظمة بالمطارات ولا توجد أى تأثيرات على الحركة الملاحية، وأن تغيرات حالة الطقس فى بعض الأماكن لا تؤثر على حركة الطيران ولا يوجد تأخر فى إقلاع الرحلات أو وصولها ولم يحدث أى تحويلات إلى مطارات أخرى بديلة سواء من مطار القاهرة إلى المطارات الآخرى أو العكس.

 

وأشار "محى" إلى أن هطول الأمطار فى بعض المناطق لا تؤثر على حركة الطيران والتأثير على الحركة الملاحية يكون فقط عند وصول الرياح إلى مستوى معين وعدم اتضاح الرؤية بالنسبة لقائد الطائرة، مشيرًا إلى أن هناك مركز عمليات يتابع وضع الطقس أولاً بأول للتعامل مع أى متغيرات قد تطرأ.


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