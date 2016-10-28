حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 28 / 10 / 2016

نقدم لمولود برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والعملي، وهو البرج الذى يتميز بذكائه الاجتماعى وجاذبيته الشديدة لدى الآخرين والتى تجعلهم يغفرون له أى شيء لأنهم يحبونه، ولكن يعيبه التردد الشديد وتضييع الوقت.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني:

من المهم أن تدرك اليوم أهمية كل دقيقة فى وقت العمل فقد تفصلك واحدة عن النجاح وقد يتسبب تضييع دقيقة واحدة فى التردد فى خسارة كبيرة لك اليوم، فحاول أن تكون حاسمًا وأن تنظم وقتك بذكاء ولا تضيع كل ما بذلته من جهود ماضية من العمل الجاد المضنى..

على الصعيد العاطفي:

بسبب جدول أعمالك المشغول دائمًا لم تفكر فى الفترة الماضية فى الحب والعلاقات العاطفية وضيعت الكثير من الفرص الجيدة ولكن لا يزال القدر يخبئ لك فرصة جيدة أخرى ربما تكون الأخيرة فحاول أن تتعامل معها بجدية ولا تضيعها.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

كفائتك فى العمل تتراجع بسبب حالتك الصحية التى لا تشوبها أى مشكلة سوى الإجهاد وضعف التركيز والخمول الدائم، وهى مشاكل لها جوانب نفسية كبيرة ولكن علاجها يبدأ دائمًا من منح نفسك الراحة وبعض التدليل.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

أسرتك والأشخاص الذين يحبونك يحتاجون منك بعض الاهتمام وان تكرس لهم المزيد من الوقت قبل ان تجد نفسك فجأة وحيدًا دون اسرة ولا أصدقاء بسبب سلوكياتك الخاطئة معهم.