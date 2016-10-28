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عودة الفنانة المعتزلة نسرين إلى الفن مستحيلة ولو بالحجاب

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عودة الفنانة المعتزلة نسرين إلى الفن مستحيلة ولو بالحجاب عودة الفنانة المعتزلة نسرين إلى الفن مستحيلة ولو بالحجاب

الجمعة 28-10-2016 15:12

حسم الفنان العائد من الاعتزال محسن محيي الدين نهائياً الجدل الدائر حول احتمال عودة زوجته المعتزلة نسرين للفن، وأكد أن قرار زوجته بالاحتجاب نهائي ولا رجعة فيه، وكلّ الشائعات التي تكهنت بعودتها بالحجاب "مفبركة" ولا أساس لها من الصحة.

محسن محيي الدين أكد، أثناء مشاركته كضيف في برنامج "فحص شامل" مع الإعلامية راغدة شلهوب، أن زوجته لن تعود للفن ولو حتى بالحجاب مثل بقية بنات جيلها اللواتي تراجعن عن قرار الاعتزال، مشيراً إلى عشق زوجته للبيت وراحتها بعد اعتزال الفن، وهي الآن سعيدة بحياتها بعد سنوات من العذاب في عالم الفن.

ورداً على سؤال حول علاقته بالمخرج الكبير الراحل يوسف شاهين، قال محسن إنه لم يكن الفتى المدلل لجو كما يروّج البعض، ولكن كنت الممثل الذي يحقق له كلّ ما يريد، وكانت علاقتي به بمنزلة أب وابنه، وأضاف: "لم أمشِ في جنازته لأنني أخذت قراراً بعدم المشاركة بأي جنازة للمشاهير".

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سيدتي