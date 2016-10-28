أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشاعرة / نور عبد الله ... قصيدة " البطولة " في حب والدها -
السفيرة عزيزة - الشاعرة / نور عبد الله ... قصيدة رائعة عن الإرهابيين -
السفيرة عزيزة - الشاعرة / نور عبد الله ... قصيدة في حب النبي عليه الصلاة والسلام -
رسميًا.. الرئاسة تعلن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب -
زوجان ينجبان توأماً من حيوانات منويه مجمدة لمدة 26 عاماً -
بالفيديو- أول نفق للسفن في العالم ...تعرف على التفاصيل -
براءة توفيق عكاشة من تهمة إهانة "الداخلية" -
محافظ السويس يعقد اجتماعًا لمناقشة خطة رصف طريق السويس - الإسماعيلية -
مدير أمن الغربية الجديد لـ"مصراوي": كردونات على بُعد 150 مترًا من الكنائس -
بالصور.. براءة توفيق عكاشة من تهمة إهانة "الداخلية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالصور: النجمة التركية ياسمين أوزيلهان تنجو بأعجوبة من حادث سيارة

Google+ Print

الجمعة 28-10-2016 18:59

تعرضت سيارة الممثلة التركية ياسمين أوزيلهان بطلة المسلسل الشهير "نبض الحياة" مع الممثل أحمد كوتسي لحادث سيارة في منطقة جيهانغير أضنة، خلال ذهابها إلى أحد المطاعم لتناول وجبة طعام مع إحدى صديقاتها.
وقد أصابها خوف شديد عندما سمعت صوت إرتطام سيارتين خارج المطعم، وعندما خرجت لإستطلاع ما حدث مع صديقتها رأت سيارتها الفاخرة المتوقفة في الكاراج محطمة إثر اصطدام سيارة بها، فحمدت الله إنها لم تكن بداخلها، واقتصر الحادث على خسائر مادية لحقت بسيارتها الفارهة الفضية اللون.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي