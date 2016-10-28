بالصور: النجمة التركية ياسمين أوزيلهان تنجو بأعجوبة من حادث سيارة

تعرضت سيارة الممثلة التركية ياسمين أوزيلهان بطلة المسلسل الشهير "نبض الحياة" مع الممثل أحمد كوتسي لحادث سيارة في منطقة جيهانغير أضنة، خلال ذهابها إلى أحد المطاعم لتناول وجبة طعام مع إحدى صديقاتها.

وقد أصابها خوف شديد عندما سمعت صوت إرتطام سيارتين خارج المطعم، وعندما خرجت لإستطلاع ما حدث مع صديقتها رأت سيارتها الفاخرة المتوقفة في الكاراج محطمة إثر اصطدام سيارة بها، فحمدت الله إنها لم تكن بداخلها، واقتصر الحادث على خسائر مادية لحقت بسيارتها الفارهة الفضية اللون.

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