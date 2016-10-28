أولاد الفنانين نجومية وشعبية وآلاف المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي

في زمن مواقع التواصل الاجتماعي، استطاع أولاد النجوم، أن يصبحوا نجوماً أيضاً كذويهم كل على طريقته، إذ بات لديهم آلاف المتابعين الذين يلاحقون أخبارهم وتحركاتهم على "تويتر" و"فيس بوك" و"إنستغرام".

ويمكن القول إن رصيد بعض أولاد النجوم، من «الفانز» والمتابعين، يفوق بكثير رصيد بعض النجوم والفنانين المتواجدين على الساحة الفنية منذ سنوات طويلة، كونهم ورثوا شهرة أهاليهم من ناحية ومن ناحية أخرى لأنهم يتمتعون بالكاريزما، كما أن البعض يجيد لعبة إثارة الجدل، في تصرفاته وتحركاته وصوره وتعليقاته..

تيا ديب

تيا ديب ابنة الفنانة نوال الزغبي من زوجها ومدير أعمالها السابق إيلي ديب، ولها شقيقان هما جوي وجورجي. تيا التي تعرّف عن نفسها على صفحتها الرسمية على «فيس بوك» بأنها ممثلة، تحولت بين ليلة وضحاها إلى نجمة على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً على موقع «إنستغرام». تيا تشبه والدتها نوال الزغبي بحبها للأناقة والأزياء والموضة والماكياج، وهي غالباً ما ترافق والدتها في سهراتها وحفلاتها على عكس شقيقيها التوأمين جوي وجورجي.

بدأت تيا نشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي منذ نحو سنتين، ولديها آلاف المعجبين الذين يتابعون كل جديد تطلعهم عليه، وهي لا تبخل عليهم بنشر صورها وتحركاتها بشكل دائم، ولكن أكثر صورة أثارت الجدل من بين صورها الكثيرة هي التي جمعتها بحبيبها المجهول، كما عرّفت عنه على «إنستغرام» مع تعليق «أتزلج مع حبيبي».



كاميليا وفريدة الضفراوي

كاميليا وفريدة الضفراوي هما ابنتا الفنانة علا غانم من زوجها الأول وليد الضفراوي عندما كانت بعمر 17 عاماً. وبرغم من أن كلتا الصبيتين لفتتا أنظار الصحافة إلا أن الكبرى كاميليا أكثر إثارة للجدل من فريدة. كاميليا تدرس الهندسة وتعيش في ولاية كاليفورنيا الأميركية، وتشبه بملامحها ولون شعرها والدتها. وتم تسليط الأضواء عليها، بعد نشرها عبر حسابها على موقع «إنستغرام» صورة لها وهي تروج للظهور مع نجم كرة القدم الإسبانية سيرجيو راموس لصالح إحدى شركات المياة الغازية.

كاميليا تبدو مشاغبة، وذلك بحسب الصور التي تنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينها صورة وهي تقود دراجة نارية، علقت تحتها «والداي سوف يأتيان لقتلي»، والتي حظيت بإعجاب عدد كبير من معجبيها على موقع «إنستغرام».

وكما في صُورِها وحركاتها، تبدو كاميليا جريئة أيضاً بملابسها، فأحيانا تطل بالشورت وأحياناً أخرى بالشفاف. كما أطلت بتنانير قصيرة وفساتين مكشوفة، ولكن أكثر مرة أثارت استياء وغضب متابعيها كانت عندما نشرت صورتها مع صديقها الأجنبي، وهو يحتضنها من الخلف، وعلقت عليها «أفضل صديق على وجه الأرض».

ويعرف عن كاميليا أنها من أكثر أبناء النجوم الذين يجلبون الأزمات والإحراج لأهاليهم في إطلالاتهم الإعلامية. فعند كل ظهور تلفزيوني لوالدتها علا غانم تُسأل «ما رأيك في ملابس ابنتك كاميليا الساخنة التي تناقلتها عدة مواقع صحفية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي!».



شام الذهبي

شام الذهبي هي ابنة الفنانة أصالة والمنتج أيمن الذهبي. شام تدرس الكيمياء، ولكنها تهوى الطبخ والفن، كما أنها عازفة ماهرة على البيانو وتملك صوتاً جميلاً، وسبق أن نشرت فيديوهات لها وهي تغني عبر حسابها على «إنستغرام» وما لبثت أن حذفتها، ربما لأن أمها الفنانة أصالة تعارض غناءها كما تفعل مع شقيقتها ريم نصري.

شام متزوجة من مصمم المجوهرات أحمد جوهر، ولكنها غالباً ما تنتقد لأنها تلازم أمها وإخوتها طوال الوقت، ونادراً مع تتواجد مع زوجها، وما يؤكد ذلك الصور التي تنشرها من يومياتها وإجازتها. من يتابع صورها على مواقع التواصل الاجتماعي ير أن معظمها مع والدتها أصالة وشقيقيها التوأمين علي وآدم، وهناك من يتحدث عن انفصالها عن زوجها لأنها تنشر صوراً لها من دون خاتم زواج، مع أنها سبق أن روجت لأعماله من خلال نشر صور لمصوغات من تصميمه ومثلها تفعل والدتها أصالة.

شام لديها متابعون كثر على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً على موقع «إنستغرام»، وهي لا تبخل عليهم بنشر الصور بأعداد كبيرة وبشكل يومي تقريباً، ومعظمها عائلية أو عندما تعدّ الطعام في المطبخ، وهي تردد دائماً أن أفضل الأوقات لديها عندما تعدّ الطعام لأحبابها.



هيا مرعشلي

هيا مرعشلي ممثلة لبنانية تعيش في سوريا. هي ابنة الممثل طارق مرعشلي والممثلة الراحلة رندة مرعشلي. ولدت في دمشق وحصلت في عام 2011 على جائزة أفضل فنانة صاعدة عن الدراما السورية. شاركت في عدد من المسلسلات من بينها «صايعين ضايعين»، «طوق البنات»، «رقص الأفاعي»، و«صدر الباز».

لاحقت هيا الأضواء منذ الطفولة، كما لاحقتها الشائعات والانتقادات بعد وفاة والدتها. قبل مدة، انتشرت شائعة تتحدث عن اختطافها، وما لبثت أن أطلت وكذبتها بنفسها وتحدثت عن حساب مزوّر باسمها على «فيس بوك» قام بإطلاق الشائعة.

تثير هيا مرعشلي الجدل من خلال صورها الجريئة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصرفاتها «غير المسؤولة» كما يصفها البعض، وصورة أخرى خلال وجودها في النادي الرياضي، اعتبرها البعض جريئةً وفق السائد لدى نجمات الدراما السوريّة، وصورة بملابس البحر حيث تقضي إجازة الصيف بعد نهاية الموسم الدرامي. لكن الانتقادات الأشرس التي وجهت لها، عندما اتهمت بأنها لم تحزن كثيراً على موت والدتها، حيث انتشرت صور لها وهي في ناد ليلي بعد مرور أشهر قليلة على رحيلها. علماً أن هيا وصفت نفسها في إحدى المقابلات بـ «بالمجنونة».



كنزي وجنى عمرو دياب

كنزي وجنى عمرو دياب، هما ابنتا الفنان المصري عمرو دياب. في صغرهما حاول والدهما إبعادهما عن وسائل الإعلام والوسط الفني، إلا أنهما عندما كبرتا خاضتا لعبة مواقع التواصل الاجتماعي وشاركتا جمهور والدهما بصورهما الجميلة.

غالباً ما تطل جنى وكنزي معاً في مناسبات مختلفة، وتبدوان في بعض الصور أكبر من عمرهما الحقيقي. وأكثر ما يلفت في كنزي هو «التاتو» الموشوم على بطنها، والذي حظي بإعجاب الكثير من متتبّعيهما، الذين يشيدون بجمالهما والتشابه الكبير والواضح بينهما.

كنزي وجنى تعيشان وشقيقهما عبدالله مع والدتهم زينة في بريطانيا، ولكن جنى أكثر من كنزي شغباً وحيوية على صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وغالباً ما تنشر فيديوهات لها وهي تغني وصورها الخاصة وصوراً أخرى مع أفراد عائلتها وأصدقائها.

تبدو جنى كوالدها، محبة للغناء وتملك صوتاً جميلاً ولكنها تجيد الغناء باللغة الإنكليزية والإسبانية، وتحظى بتأييد متتبعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنها عندما نشرت على «إنستغرام»، صوراً لها من داخل غرفة النوم، وهي ترتدي «البيجاما»، تلهو وتلعب كالطفلة على السرير، استنكر جمهور والدها الأمر ورأى أنّ هذه الصور شخصيّة، ولا داعي لابنة فنان معروف ويملك جماهيرية واسعة، أن تنشرها على الإنترنت لتصبح بمتناول الجميع وعُرضة للتعليقات السلبية، مع أن هناك من لم يوافقهم الرأي بل تغزّل بالشابة الجميلة، مبدياً إعجابه بعفويتها وروحها الطيبة التي تضج بالحياة والحركة، وأثنى على جمالها وجاذبيتها. وما لبثت أن نشرت جنى صوراً جريئة اعتبر الكثيرون أنها لا تتناسب مع عمرها، حيث ظهرت على شواطئ اليونان، وهي ترتدي ملابس تبرز كل مفاتنها، بالإضافة إلى صور أخرى بشورت قصير، تسببت بإثارة الجدل بين مؤيد ومعارض، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أن ملابسها طبيعية وتتماشى مع كونها ابنة عمرو دياب كما مع طبيعة المكان الذي تتواجد فيه، بينما اعتبر آخرون أن ملابسها جريئة وغير مناسبة لعمرها كفتاة مراهقة. علماً أن جنى كانت نشرت فيديو وهي ترقص في إحدى صالات «الأيروبكس» أثار الكثير من الجدل أيضاً.



ماريتا ودانا الحلاني

ماريتا ودانا الحلاني، هما ابنتا الفنان عاصي الحلاني. تحملان في جمالهما ملامح من والدتهما ملكة جمال لبنان السابقة كوليت بولس. ماريتا ورثت جمال الصوت عن والدها، بينما ورثت دانا عنه حبها للفروسية وركوب الخيل، ويجمع بينهما علاقتهما الجيدة مع المعجبين بالآلاف الذين يتابعونهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

البعض يشبه دانا بعارضة الأزياء كايلي جينر، الأخت غير الشقيقة لنجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان، فملامح وجهيهما متقاربة جداً قبل إجراء كايلي لعملية تجميل لأنفها وتكبير شفتيها، حتى أن لديهما شكل الوجه نفسه والحاجبين والخدود.

قبل سبعة أشهر، احتفلت دانا بعيد ميلادها الـ 18، فوصلتها تغريدة من والدها عاصي الحلاني مع عبارة «عقبال الميّة يا نور عيوني حبيبتي دانا». وأرفق التغريدة بصورة حديثة تجمع بينهما. وعلى الفور، انهالت تعليقات المتابعين والمعجبين الذين تمنّوا لصاحبة العيد ووالدها دوام الصحّة والنجاح. كما عايدها مرة ثانية خلال تخرجها في يونيو (حزيران) الماضي حيث أنهت دراستها الثانوية وتستعد لدخول الجامعة قريباً.

لا يوجد عند دانا أي ميول فنية، والمرة الوحيدة التي أطلت فيها على الشاشة، كانت خلال مشاركتها في برنامج المعلومات العامة «من جيلك»، وبدت متميزة بثقافتها الواسعة في أكثر من مجال، وتملك معلومات عامة جيّدة جداً مكّنتها من الفوز بجائزة بقيمة 1000 دولار أميركي.

غالباً ما تنشر دانا صوراً لها عبر «إنستغرام» من أسفارها بالإضافة إلى صور عائلية، تحظى بإعجاب آلاف المتابعين، ولكن المميز مما تنشره على هذا الموقع هي الفيديوهات التي تظهرها وهي تمارس رياضة الفروسية، مع والدها وشقيقها الوليد في مزرعة العائلة في الحلانية.

أما ماريتا فهي الابنة الكبرى للفنان عاصي الحلاني، وتكبر شقيقتها دانا بعام واحد. أعلنت عن دخولها الفن في العام الماضي ويضم رصيدها أغنيتين، بالإضافة إلى «دويتو» يجمعها بنجم «ذا فويس» عمر دين، سوف يتم طرحها في الفترة المقبلة.

قبل احترافها الفن، انتشر اسم ماريتا على مواقع التواصل الاجتماعي وأصبح لديها آلاف المعجبين الذين يتابعونها، كونها ابنة فنان من ناحية، ومن ناحية أخرى بسبب تحميلها لأكثر من 15 فيديو غنائياً لها باللغة الإنجليزية على «يوتيوب»، وأبرزها وهي تغني لوالدها بمناسبة عيد ميلاده، ومنادتها له بـ «تاج الرأس»، بدوره نشر عاصي الحلاني العديد من الصور على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي وهي إلى جانبه، لدعمها في بداية مشوارها الاحترافي قبل أن تتجاوز الـ18 عاماً.

ماريتا دخلت قلب جمهور والدها بسهولة، واكتسبت شهرة واسعة مؤخراً، وخاصة بعدما شاركته الغناء في عدة مناسبات.

الشقيقتان ماريتا ودانا الحلاني تتميزان بأناقتهما اللافتة والراقية، وهما ليستا متهورتين كما هو حال بعض بنات جيلهما، وهذا ما تؤكده إطلالاتهما المهذبة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتواصلهما مع المتابعين باحترام في جميع الدول العربية.



لولوة خوجة

لولوة هي الابنة الكبرى للفنانة المبتعدة عن الفن شيريهان من زوجها علاء الخواجة. ومع أن لولوة بعيدة عن مواقع التواصل الاجتماعي إلا أن الناس يحرصون على متابعة أخبارها وجديدها من خلال صفحات والدتها الفنانة شيريهان على مواقع التواصل الاجتماعي. ظلت لولوة بعيدة عن العيون حتى العام 2011 حيث أطلت مع أمها في ميدان التحرير. ومن بعدها، انتشرت لها صور عبر صفحات أمها على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال حفل تخرجها من الجامعة وعيد ميلادها.

خلال فترة مرض والدتها، تنقلت معها بين باريس ولندن ثم عادت إلى القاهرة لاستكمال دراستها تحت إشراف زوجة أبيها الفنانة إسعاد يونس. في عيد ميلاد لولوة، كتبت شيريهان «أن لولوة كانت الحلم وأكبر أمنية في حياتها».

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